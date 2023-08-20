Кеннеди-младший: Получение Украиной истребителей F-16 создаст угрозу для всего мира

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Передача Украине истребителей F-16 станет угрозой для всего человечества. Об этом на своей странице в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сообщил, что с точки зрения обороны, идея поставки истребителей достаточно хороша. Но если смотреть на последствия такого решения, то становится ясно, что они представляют собой угрозу для всего мира. В связи с этим, Кеннеди-младший задался вопросом: «Почему бы не провести переговоры?».
Также он добавил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что освоение истребителей F-16 украинскими лётчиками может занять не менее пяти лет.
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Также он добавил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.
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Анастасия Чинкова