Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем сообщении в соцсети X (бывшей Twitter) пообещал, что в случае своего избрания президентом, он завершит конфликт на Украине в течение ста дней.
«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил американский политик.Он также выразил уверенность в том, что этот конфликт будет завершен на условиях, которые превзойдут разумные ожидания.
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