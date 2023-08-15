Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший утверждает, что Америка создавала на Украине лаборатории для исследований в области биологического оружия.
«Мы имеем биолаборатории в Украине, где занимаемся разработкой биологического оружия, применяя передовые технологии, такие как CRISPR и другие методы генной инженерии, недоступные ранее», — рассказал Роберт Кеннеди-младший в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Часть беседы опубликована в twitter-аккаунте последнего.Он также добавил, что начиная с 2001 года, США активно финансировали проекты в области биооружия, но из-за опасений нарушения Женевской конвенции перевели контроль за биобезопасностью под юрисдикцию министерства здравоохранения.
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Артем Кузьмин