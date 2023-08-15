Фото: iStock/rarrarorro
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом он сообщил журналисту Такеру Карлсону, который опубликовал интервью в социальной сети Х.
Политик пояснил, что руководство США не сообщало американцам о финансировании протестов, однако известно, что агентство Штатов по международному развитию, вложило в Майдан пять миллиардов долларов.
Кандидат в президенты США заявил, что за несколько недель до того, как на Украине совершился переворот, Виктория Нуланд, которая в 2013-2014 годах занимала должность помощника госсекретаря США, проводила секретные переговоры с послом страны. Именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины», подчеркнул политик.
Кеннеди-младший также отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что местные жители нуждаются в медицинской страховке и талонах на еду.
Читайте также:
Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине
Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей
США выделили дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов
Кандидат в президенты США заявил, что за несколько недель до того, как на Украине совершился переворот, Виктория Нуланд, которая в 2013-2014 годах занимала должность помощника госсекретаря США, проводила секретные переговоры с послом страны. Именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины», подчеркнул политик.
Читайте также:
Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине
Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей
США выделили дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов
Анастасия Крестьянова