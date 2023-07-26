Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией

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Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди подчеркнул необходимость установления высокоуровневого диалога с Россией.
«Мы находимся в возможном экзистенциальном конфликте с Россией. У них ядерное оружие в количестве, превосходящем наше на тысячи единиц. И, кажется, это никого не тревожит», — цитирует Кеннеди РИА Новости.Он также добавил, что его дядя и Никита Хрущев смогли наладить исключительные дружественные связи между собой.
«Они общались друг с другом. Мы часто вырастаем, думая, что мы одержали победу в войне, что Америка победила Гитлера. Мой дядя же утверждал: нет, это русские выиграли войну», — отметил он.Младший Кеннеди также напомнил о масштабных потерях СССР в ходе Второй мировой войны.
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