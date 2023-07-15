Кеннеди-младший: Решение Байдена о мобилизации резервистов — это подготовка к войне с Россией

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди младший заявил, что решение хозяина Белого дома Джо Байдена о мобилизации части резервных сил США свидетельствует о подготовке к наземной войне с Россиейю
«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". <...> Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал в Twitter кандидат (номинант) в президенты от Демократической партии.
Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.
По словам Кеннеди-младшего, Байден готов пожертвовать американскими жизнями ради воплощения геополитических фантазий США, из-за которых погибли уже сотни и тысячи молодых украинцев.
Ранее политик, экоактивист и племянник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди упрекал Джо Байдена в том, что тот постоянно лжет о ситуации на Украине.
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Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.
Ранее политик, экоактивист и племянник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди упрекал Джо Байдена в том, что тот постоянно лжет о ситуации на Украине.
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Артем Путинцев