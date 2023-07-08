Кеннеди-младший заявил, что Байден лжет о происходящем на Украине

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«Все, что он (Байден) говорит про Украину – ложь», - прокомментировал ситуацию Кеннеди.
Политик заявил, что если займет место президента США, то сразу инициирует переговоры России и Украины. По мнению Кеннеди-младшего, Москва долго пыталась избежать конфликта, а Зеленского сделали президентом исключительно из-за его обещания подписать Минские соглашения.
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