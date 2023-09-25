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Киев готовится к удару от Словакии

На выборах в Словакии может победить пророссийская партия Smer
25 сентября 2023, 11:47
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

В Словакии в предвыборной гонке лидирует партия Smer, которая придерживается пророссийских взглядов, при этом проамериканские находятся в шаге от поражения. Об этом пишет РИА Новости.
Уже 30 сентября в Словакии состоятся выборы в парламент. По данным социологической службы АКО, претендентом на победу является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Лидером является бывший премьер-министр Роберт Фицо, который выступает против поддержки Украины и ее вступления в НАТО.

Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».


При этом партию президента Словакии Зузаны Чапутовой, лояльную к Киеву, поддерживает 18,2% жителей. Партия «Голос», еще более ориентированная на Евросоюз, набрала 15,1% голосов.

При этом аналитический центр Globsec приводит данные, согласно которым, 50% словаков видят в США угрозу для своей безопасности. А 40% считают Россию виновницей в конфликте на Украине. Таким образом, это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе.

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#выборы
#партия
#парламент
#словакия
#евросоюз
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Стало известно, что грозит сенатору Нарусовой за поездку в Испанию во время СВО
Совфед предупредит сенатора Нарусову о запрете на поездки в страны НАТО
25 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову «жестоко предупредят» о запрете поездок в страны НАТО в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение предупредить Нарусову о недопустимости таких поездок, поскольку это дискредитирует статус как самого сенатора, так и всего Совфеда.

Ранее сообщалось, что с 18 июля по 6 августа Нарусова находилась в Испании. По словам коллег сенатора, такое поведение во время СВО недопустимо, поскольку страны НАТО фактически ведут войну против России. Кроме того, они были возмущены, что женщина не решилась объяснить причину такого поступка и просто отмалчивается, несмотря на понимание того, что её действия уже известны общественности.

Помимо этого, Нарусова пропустила заседания, закрывающие весеннюю сессию палаты. По словам собеседника ТАСС из верхней палаты парламента, для отсутствия на заседании необходимо предъявить ряд документов, указывающих на причины, по которым сенатор вынужден пропустить заседание. В случае с Нарусовой, этого сделано не было.

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#совет федерации
#сво
#нато
#запрет
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Жена Зеленского раскрыла, будет ли её муж баллотироваться на выборах в 2024 году
BI: Зеленский может отказаться от участия в выборах в 2024 году
25 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/twinsterphoto

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью Business Insider заявила, что её муж может отказаться от участия в выборах в 2024 году.
Она уточнила, что окончательное решение Владимир Зеленский примет после того, как поймёт, нужен ли он на посту главы государства жителям Украины. Если он узнает, что народ желает видеть другого лидера, то не будет баллотироваться. 

Кроме того Зеленская призналась, что не полностью поддерживала решение своего мужа баллотироваться на предыдущих выборах президента Украины. 

Ранее пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Дрейк заявил, что, несмотря на законодательные ограничения, Украина может в 2024 году провести президентские и парламентские выборы. Также он отметил, что Чехия сможет оказать необходимую для этого поддержку. 

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#украина
#выборы
#владимир зеленский
#президент
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Посол в ФРГ Нечаев: Россия настаивает на прозрачном расследовании по «Северным потокам»
Посол Нечаев: РФ требует прозрачного разбора по «Северным потокам»
25 сентября 2023, 10:34

Фото: iStock/Sakramir

Россия продолжит призывать к проведению максимально прозрачного расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в Telegram-канале дипмиссии написал посол России в Германии Сергей Нечаев.
Он отметил, что данный инцидент стал одним из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, от которого пострадала не только Россия, но и Германия. 

Нечаев также уточнил, что виновники этого теракта должны быть наказаны, чтобы избежать повторных атак.

Кроме того, посол добавил, что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно. 

Напомним, что террористическая атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли год назад – 26 сентября 2022 года. Одной из причин этого происшествия, по мнению представителей Германии, Швеции и Дании, стала диверсия. 

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#северный поток
#теракт
#расследование
#россия
#германия
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В МИД Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян
МИД Финляндии: Санкции вредят обычным россиянам, но у Хельсинки нет выбора
25 сентября 2023, 10:09

Фото: iStock/naumoid

Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что антироссийские санкции Запада нацелены и на простых россиян, так они платят за ситуацию на Украине. Её слова передает газета Washington Post.
«Да, санкции действительно вредят обычным людям. Но я не думаю, что у нас есть выбор», — заявила Валтонен.

По её словам, жители России должны осознавать, что за ситуацию на Украине нежно платить и им нужно это показать.
 
Глава МИД Финляндии также отметила, что Украины бы вообще не было, если бы Запад перестал помогать ей. Тогда Россия стала бы очень сильной, что совершенно не выгодно для западных стран.

Напомним, с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен в Финляндию. Уже въехавшие в страну российские машины должны покинуть её территорию в течение полугода. Ограничение касается всех легковых транспортных средств с числом мест менее 10.


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#россия
#санкции
#финляндия
#запад
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Посол Барбин раскрыл главный страх Дании
Посол Барбин: Дания боится, что Россия что-то узнает о «Северных потоках»
25 сентября 2023, 09:38

Фото: istockphoto/nantonov

Дания скорее всего опасается, что в случае совместного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» станут известны некие детали, которые могут навредить сотрудничеству с США или поставкам Вооружений на Украину.
Такое мнение в канун первой годовщины террористических актов на газопроводах высказал российский посол в Копенгагене Владимир Барбин. Отвечая на соответствующий запрос РИА Новости дипломат отметил, что никакого взаимодействия по расследованию обстоятельств взрывов между Россией и Данией по-прежнему нет.

Датская сторона объясняет свое нежелание сотрудничать по этому вопросу тем, что ответ на запросы Москвы о правовой помощи может создать угрозу для национальной безопасности королевства. Скорее всего, продолжил Барбин, такая позиция датской прокуратуры объясняется опасениями, что в случае разъяснения Россией некоторых подробностей терактов может создать риски для сотрудничества с Вашингтоном либо для поставок Данией оружия киевскому режиму. Этим же можно объяснить и полную закрытость хода расследования взрывов, заключил посол.

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#мнение
#посол
#дипломат
#взрыв
#теракт
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Пять российских бойцов обратили в бегство штурмовое подразделение ВСУ
Пятеро российских солдат отбили атаку штурмовиков ВСУ
25 сентября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила о том, что подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразило атаку штурмовиков ВСУ. В ведомстве уточнили, что отделению украинских боевиков противостояли всего пять российских бойцов.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале указано, что квадрокоптер, совершающий аэрофотосъемку, смог заснять видео боя. На кадрах видно, как командир подразделения в центре российских позиций принимает на себя основной накал боя. В атаку пошли не менее 12-ти украинских штурмовиков. Еще двое бойцов Вооруженных сил РФ открыли огонь по боевикам ВСУ с флангов.

В результате короткого, но ожесточенного боя противник отступил, понеся потери. Двое российских бойцов были ранены, но не отступили, не оставили позиций, а продолжали вести прицельный огонь по врагу. За проявленную смелость и героизм все участники схватки представлены к боевым наградам — орденам Мужества. Для командира подразделений с позывным Большой это будет уже вторая награда, первой была медаль «За отвагу».

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#видео
#награда
#всу
#рф
#солдаты
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ЦТАК: Слова лидера Южной Кореи об отношениях с Россией являются политическим невежеством
В КНДР обвинили лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля в политическом невежестве
25 сентября 2023, 08:56

Фото: istockphoto/Motortion

На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с критикой отношений КНДР и России. Обозреватель северокорейского государственного издания ЦТАК назвал его выступление «политическим невежеством».
В материале указано, что развитие дружеских и партнерских отношений с другими странами является естественным и суверенным правом каждого независимого государства. Более того, развитие торгово-экономического сотрудничества между соседними странами — вполне естественное и нормальное явление.

Юн Сок Ёль своей критикой в адрес Москвы и Пхеньяна проявил себя настоящим политическим невеждой, не стесняется в оценках автор статьи. Южнокорейский лидер не имеет даже элементарных знаний о международных отношениях, а все его критические выпады являются лишь повторением бессильной болтовни его хозяина — США. Автор публикации в заключение подчеркнул, что взаимовыгодные партнерские отношения между КНДР и Россией и далее будут развиваться и укрепляться.

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#отношения
#развитие
#лидер
#кндр
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Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
25 сентября 2023, 08:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российское дипломатическое представительство в Канаде намерено направить ноту правительству страны. Причиной этого стало приветствие в канадском парламенте украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галиция» («Галичина»).
Как заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, российская сторона потребует от МИД Канады и офиса премьер-министра страны Джастина Трюдо разъяснений по поводу этих явно провокационных действий. Дипломат напомнил, что подразделения СС признаны преступными организациями решениями Нюрнбергского процесса, которые всегда были и остаются неотъемлемой частью международного права, передает ТАСС.

Посол также добавил, что, чествуя военного преступника, канадский парламент преступил не только морально-этические, но и правовые нормы. Кроме того, это является циничным издевательством над историей Канады и канадцев, которые отдали свои жизни, сражаясь с нацистами в ходе Второй мировой войны в составе англоязычной коалиции. 

Стало известно, что спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота уже принес извинения за приглашение нациста из «Галичины» в законодательный орган страны. Он утверждает что просто не знал, кого приглашает.

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#мид
#страны
#посол
#парламент
#дипломат
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Ilta-Sanomat: Финны озадачены маневром российского корвета на Балтике
25 сентября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Финляндия озадачена, а, вероятно, и слегка напугана маневрами российского корвета «Стойкий» в ходе учений в Балтийском море. Как стало известно из сообщения пресс-службы флота, на минувшей неделе экипаж корабля провел серию стрельб по воздушным и надводным целям.
Для тренировочной стрельбы использовался корабельный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Редут». По словам сотрудников военно-морского ведомства учения прошли в штатном режиме, экипаж успешно выполнил поставленную задачу, все учебные цели были поражены.

Действия российского корвета вызвали тревожную реакцию в соседней Финляндии. В частности, старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки заявил в интервью газете Ilta-Sanomat, что такой случай нельзя считать уникальным, однако это происходит далеко не каждый год. Ученый также отметил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, например, технические или учебные причины.

В свою очередь председатель комитета обороны страны Юкки Копра высказал опасения, что Россия с помощью военно-морских учений может оказывать давление на Финляндию. По его словам, маневры в определенных зонах Балтийского моря могли бы создать трудности для судоходства в районе некоторых финских портов. Профессор Мункки же уточнил, что ограничение движения судов в зоне военных учений является общемировой практикой.

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