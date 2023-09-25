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В Словакии в предвыборной гонке лидирует партия Smer, которая придерживается пророссийских взглядов, при этом проамериканские находятся в шаге от поражения. Об этом пишет РИА Новости.
Уже 30 сентября в Словакии состоятся выборы в парламент. По данным социологической службы АКО, претендентом на победу является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Лидером является бывший премьер-министр Роберт Фицо, который выступает против поддержки Украины и ее вступления в НАТО.
Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».
При этом партию президента Словакии Зузаны Чапутовой, лояльную к Киеву, поддерживает 18,2% жителей. Партия «Голос», еще более ориентированная на Евросоюз, набрала 15,1% голосов.
При этом аналитический центр Globsec приводит данные, согласно которым, 50% словаков видят в США угрозу для своей безопасности. А 40% считают Россию виновницей в конфликте на Украине. Таким образом, это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе.
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Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».
При этом аналитический центр Globsec приводит данные, согласно которым, 50% словаков видят в США угрозу для своей безопасности. А 40% считают Россию виновницей в конфликте на Украине. Таким образом, это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе.
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Элина Позднякова