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Киев хочет посылать людей в другие страны, чтобы отлавливать украинских беженцев призывного возраста и отправлять из в зону боевых действий. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Известно, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие. В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу» — рассказал Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.
Он также ужаснулся числом потерь среду ВСУ, отметив, что не представляет, как долго это еще сможет продолжаться. Однако, по его словам, пока Запад будет предоставлять Украине вооружение, Киев будет искать людей, которые смогут держать в руках оружие, до тех пор, пока не закончатся все украинцы.
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