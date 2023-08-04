Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, страны обсудят согласованные на саммите в Вильнюсе гарантии. Киев и Вашингтон заключили двустороннее соглашение, в рамках которого, США будет осуществлять поддержку Украины.
Ермак отметил, что первой страной, которая представит гарантии безопасности Украине, стали США. Он заявил, что это послужит примером для других союзных государств.
Начало переговоров об долгосрочных обязательствах между государствами также подтвердил Госдеп.
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Ермак отметил, что первой страной, которая представит гарантии безопасности Украине, стали США. Он заявил, что это послужит примером для других союзных государств.
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Анастасия Крестьянова