Киев начал принудительную эвакуацию детей из Харьковской области

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В Харьковской области объявили начало принудительной эвакуации 275 детей из Купянского района. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Олег Синегубов.
«В ходе совета обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района», — написал он в личном Telegram-канале.Ранее генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в эфире немецкого телеканала Welt отметил, что Вооруженные силы РФ продвигаются под Купянском целенаправленно, метр за метром, и назвал ситуацию для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении «страшной». Генерал также напомнил, что со дня надень начнется ухудшение погоды, что только ухудшит и без того незавидное положение украинской армии.
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