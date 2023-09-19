Киев начал расследование против действий Венгрии, Польши и Словакии

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев предпримет ответные меры в отношении Венгрии, Польши и Словакии, если они не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Страны уже проинформированы о нарушениях норм ВТО, подчеркнул премьер-министр Украины.
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