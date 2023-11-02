Киев надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Фото: iStock/Andrii Atanov
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что Международный валютный фонд пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. Шумер отметил, что сенат США планирует взамен представить собственную двухпартийную инициативу, которая включает в себя «помощь для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы».
Читайте также:
Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины
Екатерина Коршунова