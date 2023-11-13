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Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО

Командование ВСУ заявило, что они обсудили более тесное сотрудничество с НАТО
13 ноября 2023, 22:33
Фото: istock / Michele Ursi

Фото: istock / Michele Ursi

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что обсудил на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме более глубокое взаимодействие Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенных сил ВСУ.
Целью визита Наева стало, в частности, улучшение оперативной совместимости НАТО и Киева. Он рассказал представителям НАТО об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании и проведении операций.

«Для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне», — прокомментировал встречу высокопоставленный офицер альянса Гульельмо Мильетта.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирает уволить троих командующих Вооружёнными силами Украины. В списке также оказался командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Молдавии заявили об отсутствии тем для обсуждения с Россией
Президент Молдавии Санду обвинила РФ в неуважении интересов молдаван
13 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечего обсуждать с Россией из-за неуважения интересов молдаван. Об этом она сообщила в эфире Радио Молдова.
По её словам, Молдавия стремилась к конструктивному подходу в отношениях с Россией. Однако страна якобы не приняла молдавскую позицию, основанную на интересах граждан. Поскольку теперь Россия не уважает интересы молдаван, странам не о чем разговаривать, подчеркнула Санду.

Также молдавский лидер обвинила Россию в сокращении поставок газа, конфликте на Украине и якобы предпринимавшихся попытках свергнуть правительство Молдавии.

Напомним, что отношения между Россией и Молдавией обострились с приходом к власти в 2020 году Майи Санду. С началом спецоперации на Украине страна заняла западную позицию и начала критиковать действия России. 

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#молдова
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#правительство
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Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС на севере сектора Газа
ЦАХАЛ: ХАМАС перестало быть организованной военной структурой на севере Газы
13 ноября 2023, 21:16

Фото: istock / Ruma Aktar

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС прекратил существовать как военная организованная структура на севере сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости.

«Оперативная боеспособность батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — утверждают в ЦАХАЛ.
Отмечается, что армия Израиля уничтожила командира противотанковой ракетной батареи ХАМАС. Кроме того, в сводке израильской армии указано, был убит бывший начальник военной разведки движения.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
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В Израиле предрекли конец ХАМАС
Советник премьера Израиля Фальк: ХАМАС перестанет существовать к 2024 году
13 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/Gilnature

Палестинское движение ХАМАС прекратит своё существование к 2024 году. Об этом в интервью изданию Daily Mail сообщил советник премьер-министра Израиля Нетаньяху Офир Фальк.
По его словам, созданное в 1987 году движение ХАМАС перестанет существовать уже в следующем году.

Также он рассказал и о судьбе сектора Газа. Фальк убеждён, что по завершении процесса демилитаризации и «дерадикализации» анклав будет полностью восстановлен при поддержке международного сообщества. 

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа. 

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#конфликт
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В Турции заявили о падении западной цивилизации
Турецкий парламентарий Куртулмуш: западная цивилизация рухнула
13 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/as creative atelier

Западная цивилизация рухнула и тянет за собой всё человечество. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш, комментируя события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.
Он отметил, что западный менталитет, который признано называть современной западной цивилизацией, после многолетнего правления миром, внедрения собственных ценностей и институтов, рухнул. 

Однако, по словам Куртулмуша, падение Запада негативно скажется на всём мире, поскольку своим крахом он тянет за собой всё человечество. 

Турецкий политик выразил надежду на то, что в скором времени «наступит новая эра», которая ознаменует собой наступление периода пробуждения. 

По словам Куртулмуша, в настоящее время миру нужно новое слово и новые перспективы развития, поскольку постоянно обсуждаются глобальные катастрофы, вызванные людьми, и решить которые должны тоже люди.

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#турция
#падение
#евросоюз
#сша
#мир
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Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
Боррель: 12-й пакет санкций расширит черный список и затронет экспорт алмазов
13 ноября 2023, 20:14

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в скором времени планирует представить предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ. Об этом рассказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — заявил Боррель.
Как заявил глава дипслужбы, сейчас предложение находится на последних стадиях согласования. Возможно, пакет, появится уже в эту среду.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз выступает против изменения границ сектора Газа, а также выселения с его территории жителей по завершении конфликта.

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#мид
#нефть
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#меры
#ес
#рф
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«Вернул русских с того света»: в США высоко оценили политику Путина
Политолог Миршаймер: Путин вернул России статус сверхдержавы
13 ноября 2023, 20:10

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Россия вернула себе статус сверхдержавы с приходом к власти действующего президента Владимира Путина. Об этом сообщил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе выступления в Centre for Independent Studie.
Во время своего выступления он заявил, что Россию нужно считать сверхдержавой, и таковой она стала благодаря Владимиру Путину, который пришёл к власти в 2000 году и «вернул русских с того света». 

Он напомнил, что 1990-е годы были напряжённым временем для страны, по прошествии которых Россия, по сути, умерла. А Путин смог вдохнуть в неё новую жизнь. 

Политолог уверяет, что в мире больше нет однополярности, ей на смену пришёл многополярный мир. Поэтому теперь статус сверхдержавы по праву принадлежит США, Китаю и России.

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#политолог
#политика
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В Евросоюзе раскрыли будущее местонахождение жителей сектора Газа
Боррель: ЕС выступает против изменения границ сектора Газа и выселения людей
13 ноября 2023, 19:20

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Евросоюз выступает против изменения границ сектора Газа, а также выселения с его территории жителей по завершении конфликта. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
В ходе заседания, по предложению Борреля, был рассмотрен вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта. В итоге присутствующие пришли к единогласному выводу о том, что ни в коем случае нельзя допустить уменьшение или оккупацию территорий анклава, а также переселения его жителей. 

Кроме того, Боррель отметил, что в Евросоюзе убеждены, что сектором Газа должна управлять палестинская администрация, а не движение ХАМАС.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#жители
#администрация
#евросоюз
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В Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО
Сенатор Шендерюк-Жидков: страны НАТО не смогут заблокировать Калининград
13 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу Балтийскому флоту, поэтому речи о блокировке Калининграда идти не может. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от российского города Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее СМИ сообщали, что командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен заявил о возможной блокировке Калининграда, в случае вступления России в вооружённый конфликт с балтийскими странами-членами альянса. 

Шендерюк-Жидков с иронией прокомментировал заявление литовского полковника, заявив, что невозможно серьёзно относиться к стране, которая не смогла выделить ни одного генерала, и вынуждена «довольствоваться полковником». 

Также он отметил, что постоянное обсуждение в балтийских странах противостояния с Россией лишь вызывает сожаление. 

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#заявление
#нато
#калининград
#конфликт
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В США раскрыли последствия победы Трампа на выборах
FT: глобальное лидерство США окажется под вопросом в случае победы Трампа
13 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/lucky-photographer

В случае победы бывшего главы США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, идея будущего глобального лидерства США окажется под угрозой. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что во время своего правления страной Трамп неоднократно говорил об идее выхода США из НАТО. Если он вновь займёт пост президента, эта идея может реализоваться, подчёркивается в статье.

При этом действующий президент США Джо Байден убеждён, что мир, наоборот, будет безопаснее, если государство займёт лидирующую позицию в мире.

Однако, по словам автора статьи, взгляды Байдена на миропорядок уже устарели, поэтому при приходе к власти нового правительства, от идеи лидерства обязательно откажутся. 

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

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