Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Об этом Шмыгаль написал в социальной сети X.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение. Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.
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