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Киев продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в признательности. Об этом пишет издание Washington Examiner.
По словам авторов статьи, киевские власти ведут себя агрессивно и позволяют грубость в отношении западных союзников, которые оказывают им помощь.
Обозреватели издания выразили недоумение относительно поведения властей Украины. Крупнейшие иностранные партнёры просят лишь благодарность, вместо этого, руководство страны ведет себя еще более раздражительно.
Журналисты предположили, что вскоре, оскорбление вместо выражения благодарности может привести к сокращению военной помощи в будущем.
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Обозреватели издания выразили недоумение относительно поведения властей Украины. Крупнейшие иностранные партнёры просят лишь благодарность, вместо этого, руководство страны ведет себя еще более раздражительно.
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Анастасия Крестьянова