Киев ответил на обвинения против ВСУ в ударе по Константиновке

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что следственные органы страны проведут дополнительную проверку по факту нанесения удара по Константиновке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Прежде сообщалось, что газета New York Times провела расследование, которым было установлено, что ракетный удар по рынку в Константиновке нанесли военнослужащие Украины. В свою очередь, киевские власти обвиняют в произошедшем Россию и заявляют, что удар по гражданскому объекту был нанесен со стороны позиций ВС РФ.
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