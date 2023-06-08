Киев передумал заключать мир с Москвой под давлением США

Фото: сайт Кремля
Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев заявил, что Украина отказалась заключать мир с Россией под давлением США
Киев был готов заключить мир с Москвой, однако под давлением США украинские власти пошли на попятную, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев журналистам, пишет издание РИА Новости.
По его словам, Москва одобрила письменные предложения Киева о заключении мира, однако, под нажимом США, Украина отказалась от своих инициатив. Он отметил, что они изменили свое решение в течение дня, так как им было сказано не вести никаких переговоров.
Патрушев также заявил, что против прекращения конфликта на Украине не только Вашингтон, но и Лондон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в СНБО Украины заявили о том, что Киев прочно закрыл двери для переговоров и не собирается их открывать.
По его словам, Москва одобрила письменные предложения Киева о заключении мира, однако, под нажимом США, Украина отказалась от своих инициатив. Он отметил, что они изменили свое решение в течение дня, так как им было сказано не вести никаких переговоров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в СНБО Украины заявили о том, что Киев прочно закрыл двери для переговоров и не собирается их открывать.
Анастасия Крестьянова