Киев посоветовал посредникам в переговорных процессах с Россией оставаться в очереди

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По его словам, Украина видит очередь из желающих примирить стороны вооруженного конфликта. Он пояснил, что одним из правил посредничества должна быть идентификация интересов сторон. Глава украинского ведомства отметил, что Киев заинтересован в мирном существовании со своими соседями. Однако, целью проведения СВО, по словам российской стороны является демилитаризация, денацификация и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс. В связи с этим, он призвал уточнить у Москвы изменились ли цели спецоперации и в том случае, если этого не произошло, посоветовал посредникам оставаться в очереди, добавив, что стороны конфликта разберутся сами.