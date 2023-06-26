Киев потребовал от УПЦ заявить о разрыве с РПЦ

Фото: iStock/krblokhin
Украинские власти потребовали от УПЦ официального разрыва с РПЦ
Украинской православной церкви надлежит официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью. Соответствующее заявление обнародовала государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, пишет издание «МК».
Госслужба также озвучила требование о том, чтобы УЦП обнародовало официальный документ, в котором будут содержаться сведения о выходе УПЦ из состава РПЦ. Такие меры киевскому режиму необходимы для того, чтобы УПЦ доказало, что не находится в каком-либо подчинении РПЦ, уточняет издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области.
Госслужба также озвучила требование о том, чтобы УЦП обнародовало официальный документ, в котором будут содержаться сведения о выходе УПЦ из состава РПЦ. Такие меры киевскому режиму необходимы для того, чтобы УПЦ доказало, что не находится в каком-либо подчинении РПЦ, уточняет издание.
Анастасия Крестьянова