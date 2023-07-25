Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту, об этом он заявил в интервью CNN.
Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика. В следствие уничтожения мостов, ВС РФ лишатся боеприпасов, еды, топлива, поэтому Украина продолжит использовать такие методы, заявил он.
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Анастасия Крестьянова