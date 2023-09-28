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Киев признал, что желающих финансировать Украину все меньше

Минфин Украины: Желающих финансировать Киев становится меньше
28 сентября 2023, 14:06
Фото: istock / Andrii Atanov

Фото: istock / Andrii Atanov

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих оказывать финансовую помощь Киеву становится все меньше. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать», — высказался украинский министр финансов.
Марченко также отметил, что он надеется, что в 2024 году тенденция сохранится, так как ведомство делает все возможное. Он также отметил, что появляется много вопросов по поводу желания налогоплательщиков других стран помогать Украине.


Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем 2024 году приоритетами украинского бюджета станут оборонительные расходы и затраты на безопасность. На нее планируется выделить не меньше 43,3 миллиарда долларов.

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#владимир зеленский
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Столтенберг провел встречу с Зеленским
Столтенберг провел рабочую встречу с Зеленским
28 сентября 2023, 13:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генсек прибыл в Киев для встречи с Зеленским, где они обсудили усиление работы украинских противовоздушных систем. 

При этом, ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.

Турецкое издание Dik Gazete сообщало, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

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В Азербайджане задержан Рубен Варданян: чем его арест выгоден Турции и США
Экс-глава правительства НКР Рубен Варданян арестован в Азербайджане: причины
28 сентября 2023, 13:34

Фото: IStock/YakobchukOlena

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян арестован военными Азербайджана при попытке выехать в Армению. Редакция «Радио 1» расскажет, за что задержан политик и какие требования Ереван выдвинул Баку.

Задержание Рубена Варданяна

 
Азербайджанские военные задержали Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через «Лачинский коридор». Задержанного сопровождали пограничники, которые доставили его в Баку. Варданяна передали правоохранительным органам и вскоре появилась информация, что решением суда экс-глава правительства НКР арестован на четыре месяца.

Почему и за что задержали Рубена Варданяна


Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана настаивает на том, что Варданян причастен к размещению на территории российского миротворческого контингента террористических группировок из числа армянских граждан. Миллиардер подозревается в создании незаконных формирований и их финансировании. СГБ также обвиняет Варданяна в незаконном пересечении границы Азербайджана с целью совершения диверсий. Согласно выдвинутым в отношении политика обвинениям, ему может грозить до 14 лет лишения свободы.

Азербайджанское следствие настаивает, что Варданян незаконно пересек государственную границу в сентябре 2022 года и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе, где оснащал созданную им преступную группировку оружием для совершения нападений на людей.
 
После того, как появилась информация о задержании бывшего госминистра, Армения потребовала от Азербайджана предоставить сведения о задержанном. Ереван запросил информацию о состоянии Варданяна и его местонахождении. В дипмиссии Армении заявили, что намерены вернуть Варданяна и рассчитывают на поддержку российской стороны и иных государств-партнеров.

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Биография Рубена Варданяна

 
Рубен Варданян известен не только как политик, но и как предприниматель. Родился Варданян в Ереване 25 мая 1868 года, в возрасте 17 лет он переехал в Россию, где в 1992 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. Вскоре он стал одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая была продана в 2011 году за 1 миллиард долларов. Варданян состоял в совете директоров крупных компаний, таких как «Росгосстрах», КамАЗ и некоторых других предприятий. Кроме предпринимательской деятельности он занимался благотворительностью. В 2021 году он вошел в рейтинг самых богатых людей России по версии Forbes.  

Осенью 2022 года Варданян принял решение строить политическую карьеру в Нагорном Карабахе. Чтобы занять государственный пост, ему пришлось отказаться от российского гражданства. Прошение об отказе от гражданства было удовлетворено президентом России Владимиром Путиным. В ноябре того же года Варданян был назначен на пост министра республики. На должности главы правительства он пробыл недолго и уже в феврале 2023 года оставил пост под давлением Азербайджана.

 

Кому выгодно задержание Рубена Варданяна

 
Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Телеканалом 360» рассказал, что задержание бывшего главы правительства непризнанной республики НКР является сигналом о том, что репрессии возможны против всего армянского населения.
 
Эксперт заявил, что задержание Варданяна может быть выгодно США или Турции, а не только Баку, так как контролировать Азию в состоянии хаоса гораздо проще. Миротворческая позиция в Нагорном Карабахе неудобна и неприемлема, поэтому Варданян может стать разменной монетой, заключил Самонкин.

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Стало известно, зачем Кадыров приехал в Москву
Путин и Кадыров встретились для обсуждения ситуации в Чечне
28 сентября 2023, 13:24

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Чеченской Республике, трансляцию разговора вел телеканал «Россия 24».
«Проблемы мы давно решили. Есть технические вопросы, в которых нужна ваша помощь», - прокомментировал ситуацию Кадыров. 

Чеченский лидер также рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно. 

«Ребятам самые наилучшие пожелания. Уверен, они воюют героически», - заключил глава РФ.

Напомним, в середине сентября интернет заполонили слухи о смерти лидера Чеченской Республики, поскольку он долго не появлялся в публичном пространстве. В ответ на это, Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он гуляет под дождем и называет слухи о своей гибели «немного преувеличенными».

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Путин проводит рабочую встречу с Кадыровым
28 сентября 2023, 13:13

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, встречу двух лидеров транслирует «Россия 24».
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

Сегодня Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал сын главы Чеченской Республики в социальной сети.

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#коран
#сын
#владимир путин
#рамзан кадыров
#чечня
#встреча
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Путин проведёт сегодня встречу с избранными главами субъектов РФ
28 сентября 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов России из 26 регионов.
«Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти», - сказано на сайте Кремля.
В этот же день Владимир Путин посетит праздничный концерт, который будет посвящён 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Ранее сообщалось, что Путин разозлился из-за роста цен на бензин. Он заявил о росте цен на бензин и дизель несмотря на все принятые меры. Об этом он говорил на совещании с членами Правительства, которое проходило в режиме видеоконференции. 

Зампред правительства РФ Александр Новак на встрече президента РФ с членами правительства заявил, что биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт. По его словам, запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%.

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Сын Кадырова ответил хейтерам после избиения активиста Журавеля в СИЗО
28 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/bigtunaonline

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал 15-летний сын Кадырова социальной сети Instagram* (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.

По его словам, побил и правильно сделал. Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.


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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рамзан кадыров
#избиение
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Армения предложила РФ соглашение для юридического решения по Римскому статуту
28 сентября 2023, 12:42

Фото: istockphoto/pavlofox

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян высказался по данному вопросу.
Он заявил, что даже если РФ не захочет подписать соглашение, разговор «о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению является неразумным», пишет ТАСС.
 
Армения предложила РФ подписать двухстороннее соглашение для юридического решения вопроса Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
 
«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - сказал Егише Киракосян.
Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел Армении Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве свои предложения по ситуации с подготовкой ратификации парламентом республики Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.

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#армения
#россия
#политика
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В Польше допустили выход страны из Евросоюза
Туск: Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть
28 сентября 2023, 11:48

Фото: iStock/Velishchuk

Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть, написал лидер польской оппозиции Дональд Туск на своей странице в X.
«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», - прокомментировал ситуацию Туск. 

Речь идет о правящей партии Польши «Право и справедливость» (PIS). Она лидирует в рейтинге партий, однако, не способна завоевать больше половины депутатских портфелей. 

Голосование в Польше состоится 15 октября. 

Ранее польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.

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#голосование
#право
#польша
#евросоюз
#выборы
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Востоковед Курбанов раскрыл будущее жителей Нагорного Карабаха
Востоковед Курбанов рассказал о будущем Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года
28 сентября 2023, 11:30

Фото: IStock/scaliger

Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года. Населению Нагорного Карабаха нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов назвал это долгожданным окончанием 30-летней войны. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что земля исторически принадлежала Азербайджану, поэтому справедливость восторжествовала.
«С карабахскими армянам, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдёт. Они ведь и так много жили в азербайджанском СССР. С гражданами всё будет хорошо, просто сменится управленческий центр. Люди будут на своём языке учиться, на своём языке разговаривать, ничего здесь такого нет», — сказал Курбанов.
По мнению эксперта, конфликт мог развиться в более негативное русло: если на помощь приехали солдаты НАТО. Курбанов отметил, что их участие в войне уничтожило бы Азербайджан и Армению.
«Азербайджан превратился бы просто в натовских солдат и вторую Украину. Армению и Азербайджан стёрли бы с лица земли, потому что натовцам вообще не интересен никто. Мы уже видели это в Афганистане, Ираке, Ливии. Да и как можно надеяться на Америку, которая бросила соседнюю Грузию», — сказал Курбанов.
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