Киев признал, что желающих финансировать Украину все меньше

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих оказывать финансовую помощь Киеву становится все меньше. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.
«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать», — высказался украинский министр финансов.Марченко также отметил, что он надеется, что в 2024 году тенденция сохранится, так как ведомство делает все возможное. Он также отметил, что появляется много вопросов по поводу желания налогоплательщиков других стран помогать Украине.
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