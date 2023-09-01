Киев признал разработку дальнобойных ракет с 2020 года

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна начала разработку дальнобойного оружия в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».
Данилов заявил, что изготовление ракет является сложным процессом, в котором задействованы большие группы специалистов. Дальнобойность таких ракет позволяет преодолевать расстояние в тысячи километров, добавил он.
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