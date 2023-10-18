Киев проведет встречу по «формуле мира» Зеленского на Мальте, пишут СМИ

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, которое пройдет в октябре. Об этом сообщает «Европейская правда».
Напомним, в июне состоялись переговоры в Дании по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина. В МИД РФ эту встречу посчитали полностью оторванной от реальности. После чего встреча в таком же формате состоялась в Джидде, в ходе которой Саудовская Аравия представила альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. План подразумевает собой сохранение территориальной целостности Украины, полного прекращение боевых действий, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.
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