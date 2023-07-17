Киев рассчитывает на продолжение поставок зерна по Черному морю без участия России

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без России.
По его словам, Киев уже получил согласие от компаний, которые осуществляли перевозки, поставлять зерно без участия РФ.
Никифоров отметил, что подтверждение осталось получить от ООН и Турции.
Накануне, посол Грызлов сообщил о том, что дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке, деятельность которой будет прекращена 18 июля.
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Никифоров отметил, что подтверждение осталось получить от ООН и Турции.
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Анастасия Крестьянова