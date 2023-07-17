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Киев рассчитывает на продолжение поставок зерна по Черному морю без участия России

17 июля 2023, 16:38

Фото: iStock/alzay

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без России.
По его словам, Киев уже получил согласие от компаний, которые осуществляли перевозки, поставлять зерно без участия РФ.

Никифоров отметил, что подтверждение осталось получить от ООН и Турции.


Накануне, посол Грызлов сообщил о том, что дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке, ​деятельность которой будет прекращена 18 июля.

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#Зеленский
#Украина
#зерновая сделка
#ООН
#Турция
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Миссия России в ООН заявила, что решение по черноморской инициативе окончательное
17 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/macky_ch

Решение по черноморской инициативе окончательное, переговоров больше нет, сообщили в миссии РФ в ООН.
Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что зерновое соглашение прекращает свое действие 18 июля. О решении был уведомлен секретариат ООН и проинформированы Украина и Турция. Продлевать действия зерновой инициативы Россия отказалась, ввиду неисполнения сторонами условий, выдвигаемых Москвой. 

Песков отметил, что при выполнении договоренностей, действие сделки может быть продлено. 

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#Россия
#ООН
#зерновая сделка
#прекращение
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МИД: Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря
17 июля 2023, 16:56

Фото: iStock/iDymax

Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
В ведомстве также отметили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, который вводились в рамках зерновой сделки.

Действие зернового соглашения прекращается 18 июня. В том случае, если условия, которые озвучила российская сторона, будут выполнены, черноморская инициатива будет возобновлена. Об этом сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

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#МИД РФ
#зерновая сделка
#прекращение
#Россия
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В Белоруссии сообщили о перехвате украинского разведывательного беспилотника
17 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики.
Наряд пограничников, которые несли службу по охране границы на реке Днепр, выявили дрон, который был направлен с территории Украины. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Беспилотник был направлен в разведывательных целях. Он незаконно пересек территорию, после чего был перехвачен белорусскими пограничниками, сообщили в комитете. 

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#Беларусь
#Украина
#дроны
#территория
#разведка
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Подмосковный борец Бешенец стал семикратным чемпионом мира по джиу-джитсу
17 июля 2023, 15:51

Фото: Минспорт МО

Дмитрий Бешенец из Московской области стал чемпионом мира по джиу-джитсу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Главный старт сезона проходит в столице Монголии Улан-Батор с 15 по 21 июля.
Многократный чемпион мира и Европы Бешенец считался безусловным лидером в весовой категории до 69 кг в дисциплине «Файтинг», где за победу боролись 18 человек. В решающем поединке с сербом Иваном Делла Кроке Дмитрий оформил чистую победу за минуту до окончания основного времени. В итоге он стал семикратным чемпионом мира, что считается одним из самых значимых достижений в этом виде спорта.
 
Дмитрий Бешенец – спортсмен-инструктор регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Он тренируется в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. 
 
В XX чемпионате мира по джиу-джитсу участвуют более 500 бойцов из 40 стран.

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#Минспорт МО
#Московская область
#Подмосковье
#чемпионат мира
#спорт
#джиу-джитсу
#Улан-Батор
#Апрелевка
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Песков: Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире
17 июля 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире.
Президент России Владимир Путин 17 июля в 19:00 проведет совещание в формате видеоконференции после атаки на Крымский мост. Об этом сообщил спикер Кремля Песков. Он также добавил, что совещание пройдет в открытом режиме.

Глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту. 

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#Путин
#Песков
#обращение
#теракт
#Крымский мост
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Духин прокомментировал санкции, введенные Великобританией против него
17 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/designer491

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что не имеет активов в Великобритании, а дети вывезены из детских домов ЛДНР с оформлением всех документов. Так он прокомментировал санкции, введенные Лондоном против него.
По его словам, все дети, вывезенные из детских домов с территорий ЛНР и ДНР и отправленные в семьи в Московскую область, были сиротами. Теперь у них есть опекуны, которые заботятся о своих подопечных. Духин подчеркнул, что процедура была выполнена с оформлением всех документов, а также с разрешения детских домов, где и находились дети.

«Я был в Лондоне много раз по работе. Скучать не буду, смотрю на фото из последней поездки. Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал. Как в песенке», - написал Духин в своей социальной сети.
 
 Напомним, 17 июля Великобритания внесла Духина в санкционный список. Еще в феврале текущего года он в шутку сравнил себя с главным героем романа Стивена Кинга «Оно» клоуном Пеннивайзом. Так Духин комментировал информацию о планах внесения его в санкционный список Евросоюза как причастного к «насильственной депортации украинских детей в Россию и их незаконному усыновлению российскими семьями».

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#Вячеслав Духин
#санкции
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Хинштейн: В Думу внесут проект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику
17 июля 2023, 14:58

Фото: iStock/blinow61

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Госдума 17 июля внесёт на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику.
Он также отметил, что соответствующие поправки планируется внести в закон «О войсках национальной гвардии». Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

По словам автора ​инициативы, депутаты намерены выступить с ​предложением о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении различную военную технику, ​в том числе, тяжелую. Федеральное собрание рассмотрит законопроект в ближайшее время. 

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#Росгвардия
#оружие
#Госдума
#техника
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МИД России заявил о прекращении зерновой сделки
17 июля 2023, 14:09

Фото: iStock/macky_ch

МИД России заявил о прекращении зерновой сделки с 18 июля.
Заявление МИД России о Стамбульских договоренностях размещено на официальном сайте дипломатического ведомства. 

Согласно документу, Россия выразила протест в связи с продлением зернового соглашения. Об этом официально были проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН.
В ведомстве пояснили, что прекращение черноморской инициативы означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле.

​Сроком окончания зернового соглашения МИД РФ назвал 18 июля. 

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#Россия
#зерновая сделка
#прекращение
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Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи
17 июля 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Британия внесла в санкционный список главу Адыгеи Мурата Кумпилова. Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.
В документе отмечается, что Кумпилов — «заинтересованное лицо в соответствии с положением 2019 года о санкциях против РФ».

Причина внесения главы Адыгеи в санкционный список также заключается в том, что Кумпилов участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимость страны.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».


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#санкции
#Британия
#Адыгея
#Кумпилов
#Россия
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