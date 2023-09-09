Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ

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Украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой. Так считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
«Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных», - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.
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