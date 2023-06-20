Киев упрекнул Израиль в нейтральной позиции по украинскому конфликту

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Глава офиса Владимира Зеленского Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтральной позиции по конфликту на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Израиль в неправильной позиции по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву. Об этом он сообщил в ходе беседы с израильскими журналистами.
Ермак указал на то, что Израиль придерживается нейтральной позиции относительно конфликта на Украине и задался вопросом о том, почему это происходит. Он также призвал премьера Израиля посетить Киев и заявить о своей поддержке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Киев ведет переговоры о создании оружейных производств на территории Украины.
Ермак указал на то, что Израиль придерживается нейтральной позиции относительно конфликта на Украине и задался вопросом о том, почему это происходит. Он также призвал премьера Израиля посетить Киев и заявить о своей поддержке.
Анастасия Крестьянова