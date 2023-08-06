Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ

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Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
По мнению автора WSJ, участники текущих переговоров проявили больше желания достичь консенсуса.
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Дана Игумнова