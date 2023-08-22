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Киев выделил почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

Правительство Украины выделило МО почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ
22 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/alzay

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство страны выделило министерству обороны почти 7,5 миллиона долларов на обеспечение деятельности ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что средства предназначены для военной подготовки военнослужащих.

По словам Мельничука, правительство выделило из бюджета финансы, чтобы обеспечить личный состав ВСУ медицинской помощью. Деньги также предназначены для ветеранов, членов семей украинских солдат.


Ранее сообщалось, что Украина планирует захватить Крым с помощью ракет JASSM. По словам американского аналитика, вооружение может помощь реализовать планы Киева по взятию Крыма «без боя».

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#правительство
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#вооружение
#всу
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Си Цзиньпин: Китай продолжит демократизацию международных отношений
22 августа 2023, 20:09

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.
«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель «БРИКС плюс», углублять солидарность и сотрудничество с другими странами», — отметил лидер КНР.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».

Напомним, Китай всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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#владимир путин
#президент
#язык
#лидер
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Путин выразил готовность вернуться к зерновой сделке
Путин: Россия готова вернуться к зерновой сделке при исполнении условий Москвы
22 августа 2023, 19:21

Фото: сайт Кремля

Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае выполнения всех обязательств перед ней. Об этом заявил президент Владимир Путин, в ходе своего выступления на полях саммита БРИКС.
Глава государства также отметил, что России чинят препятствия для поставки продовольствия, зерна и удобрений за рубеж.  

По словам президента, Россия была вынуждена выйти из зернового соглашения, так как стороны не выполняли условия. Договоренности, заключенные с Москвой, игнорировались. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но при условии реального выполнения обязательств. 

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#россия
#соглашения
#владимир путин
#поставки
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О желании участвовать в ДЭГ заявили уже более 5,5% подмосковных избирателей
22 августа 2023, 18:53

Фото: Istockphoto / Chattrawutt

ЦИК зарегистрировал уже более 313,5 тыс заявлений от подмосковных избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«По состоянию на 10 утра 22 августа ЦИК России обработал 335 тыс 351 заявлений избирателей Московской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Это 5,6% от общей численности избирателей региона», – говорится в сообщении. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#едг
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#мособлизбирком
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США не рассматривают БРИКС как соперника
США не рассматривают БРИКС как потенциального геополитического соперника
22 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/rarrarorro

В Белом доме заявили, что не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он также добавил, что США не считают соперниками кого-либо еще. Об этом Салливан заявил на брифинге.  

Советник американского президента подчеркнул, что США намерены продолжать развивать позитивные отношения, которые у них уже сложились с рядом стран. Кроме того, Вашингтон намерен давать России отпор и взаимодействовать с Китаем, отметил Салливан. 

Ранее сообщалось, что в США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая. Речь идет о проведении совместных учений. 

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#сша
#китай
#отношения
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Зеленский заявил о присоединении Черногории к декларации G7
Зеленский: Черногория присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности
22 августа 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации стран «Большой семерки» по гарантиям безопасности Киева. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Украинский лидер сообщил, что на встрече с черногорским коллегой, он выразил ему слова благодарности за помощь, которую страна оказывает Украине. Он отметил гуманитарную, военную и политическую поддержку. Также, Зеленский указал на присоединение Черногории к декларации G7.

По словам президента Украины, лидеры также обсудили подготовку к саммиту и формулу мира по завершению украинского конфликта. 

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#лидер
#зеленский
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Путин заявил о повышении МРОТ на 18,5%
22 августа 2023, 18:06

Фото: kremlin.ru

По словам президента РФ, повышение МРОТ сразу на 18,5% произойдёт с 1 января 2024 года.
«Запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5% с 1 января 2024 года», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24». Президент отметил, что такой показатель значительно превышает уровень инфляции.
Также Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Глава государства также отметил, что бюджетная ситуация в стране стабильна и существенных рисков не несет.

Владимир Путин подчеркнул, во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент.

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#владимир путин
#президент
#россия
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Путин заявил, что российские компании уверенно занимают ниши иностранных
22 августа 2023, 17:46

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на совещании по нацпроектам сказал, что отечественные компании уверенно занимают ниши иностранных.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит действовать в том же направлении.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Глава государства также отметил, что бюджетная ситуация в стране стабильна и существенных рисков не несет. Во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент.

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#владимир путин
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#россия
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Бербок о минных полях РФ: «Они размером с Западную Германию»
Бербок: Россия в зоне СВО соорудила минные поля «размером с Западную Германию»
22 августа 2023, 17:21

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Россия соорудила в зоне СВО минные поля площадью с Западную Германию, и Украина просит у западных партнеров средства для их преодоления. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции.
По ее словам, наибольшую сложность для ВСУ составляет восточный фронт, так как именно там сооружены огромные минные поля, которые невозможно преодолеть. 

Власти Киева просят средства для их преодоления у западных партнеров, отметила Бербок. Дипломат подчеркнула, что ВСУ оказываются в ловушке, так как минные поля, сооруженные российскими военнослужащими, имеют гигантские размеры и занимают такую площадь, как вся территория Западной Германии. 

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#всу
#контрнаступление
#фрг
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Буданов пообещал новую атаку на Крым «на днях»
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»
22 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Olena_Z

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму в ближайшие дни. Его слова приводит агентство УНИАН.
Ранее, он уже признавал причастность к террористическим атакам на Крымский мост. Буданов подчеркнул, что власти Киева намерены уничтожать все российское, что можно будет наблюдать снова, в ближайшее время.  

По его словам, «на днях» жители страны смогут увидеть очередную атаку на полуостров, целью которой будет уничтожение всего российского. 

Прежде, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по российской территории. Он заявил, что в скором времени россияне ощутят действия ​украинских военнослужащих. 

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#россияне
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#всу
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