Киев выделил почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

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Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство страны выделило министерству обороны почти 7,5 миллиона долларов на обеспечение деятельности ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что средства предназначены для военной подготовки военнослужащих.
По словам Мельничука, правительство выделило из бюджета финансы, чтобы обеспечить личный состав ВСУ медицинской помощью. Деньги также предназначены для ветеранов, членов семей украинских солдат.
Ранее сообщалось, что Украина планирует захватить Крым с помощью ракет JASSM. По словам американского аналитика, вооружение может помощь реализовать планы Киева по взятию Крыма «без боя».
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По словам Мельничука, правительство выделило из бюджета финансы, чтобы обеспечить личный состав ВСУ медицинской помощью. Деньги также предназначены для ветеранов, членов семей украинских солдат.
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Анастасия Крестьянова