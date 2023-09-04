Киев выразил надежду на разговор Зеленского и Эрдогана после встречи в Сочи

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают на разговор Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Кулеба подчеркнул, что в отношениях между украинским лидером Зеленским и турецким президентом Эрдоганом есть «доверие».
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Эрдоган также заявил, что тесные отношения Турции и РФ помогут решению региональных проблем.
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Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
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Екатерина Коршунова