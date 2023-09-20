Киев внес в список «спонсоров войны» двух немецких производителей станков

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Украина внесла в список «спонсоров войны» две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале национального агентства по предотвращению коррупции страны.
НАПК также заявила, что немецкая компания, во время того, как остальные страны и организации помогают Украине, поддерживает военный потенциал соперника и продолжает с ним сотрудничество, расширяя производство и свою деятельность в России.
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Анастасия Крестьянова