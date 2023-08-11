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Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ

Украина может приостановить соглашение о безвизовом режиме с Израилем
11 августа 2023, 20:20

Фото: iStock/alzay

Власти Киева рассматривают отмену безвизового режима с Израилем. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Предпосылками к такому решению стало то, что Иерусалим не направляет Украине помощь, которая необходима стране в условиях конфликта. Власти Украины также обеспокоены тем, что израильская сторона может информировать Россию о ходе некоторых переговоров с Украиной. Также, Киев неоднократно упрекал властей Израиля в поддержке российской позиции.

Несмотря на осложнение отношений, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал важность для сраны сохранения тесных контактов между государствами.

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Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине
11 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/andriano_cz

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине. Об этом он заявил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
Келин также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

«Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», — подчеркнул Келин.

Напомним, ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.

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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
Ермак: Украина начала консультации по гарантиям безопасности с Британией
11 августа 2023, 20:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина приступила к переговорам с Великобританией по гарантиям безопасности для страны. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, переговоры с Великобританией поспособствуют формированию обороноспособности Украины. Он также назвал представителей Британии партнерами и друзьями. 

В ходе переговоров, будут обсуждены гарантии безопасности Украины, которые могла бы предоставить британская сторона. 

Ранее, издание El Mundo сообщило, что США могут поставить Украине новую технику, когда будет уже слишком поздно и наступление завершится.

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#ракеты
#переговоры
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
11 августа 2023, 20:09

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ на 17 августа запросила открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Полянского, заседание назначено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире.

Полянский подчеркнул, что в заявлении представителя Венесуэлы эта проблематика отражена в наиболее полном объеме, к этому заявлению РФ присоединяется.

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Расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор
Министр юстиции США: Расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор
11 августа 2023, 19:42

Фото: iStock/rarrarorro

Расследованием дела, возбужденного в отношении сына действующего президента США Джо Байдена, будет заниматься спецпрокурор. Об этом сообщил министр юстиции США Меррик Гарланд.
По его словам, окончательное предъявление обвинений, будет предъявлено сыну американского лидера после проведения расследования. 

Ранее, в Конгрессе США заявили, что семья Байдена финансирование из России. Белый дом отвергает подобные обвинения и настаивает на том, что американский президент никак не был связан с делами своего сына и не вел предпринимательскую деятельность совместно с ним. 

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#финансирование
#байден
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Глава МИД Украины призвал союзников как можно скорее предоставить ракеты Taurus и ATACMS
11 августа 2023, 18:32

Фото: iStock/3D_generator

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны как можно скорее предоставить германские ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Кулеба пообещал, что поставленные США и Германией ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

Ранее глава МИД Украины же просил госсекретаря США Энтони Блинкена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В ходе разговора с Блинкеном Кулеба поблагодарил США за уже оказанную военную помощь.

Напомним, советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия. Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.

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#сша
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В мире все больше стран, которые осознают нелегитимность санкций Запада
МИД России: Растёт число стран, осознающих нелегитимность западных санкций
11 августа 2023, 18:21

Фото: iStock/iDymax

Стремительно растет число стран, которые понимают, что санкции, введенные Западом, нелегитимны. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, Россия намерена продолжать развивать партнерские отношения с рядом государств, включая страны СНГ. Торговые взаимоотношения между Россией и дружественными странами растут, несмотря на ограничения, введенные западными странами.  

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что в политических кругах все больше лиц осознают нелегитимность рестрикций. Галузин также добавил, что двусторонние связи России с другими странами, приносят весомые результаты.  

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#ограничения
#отношения
#рф
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Ветеран СВР Корольков выразил уверенность в том, что НАТО никогда не атакует флот РФ
11 августа 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/donfiore

Эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков высказал мнение о том, что НАТО никогда не решаться атаковать российский флот, поскольку в альянсе знают, что последствия таких действий для Запада будут очень плачевными.
«У НАТО нет солдат в полном смысле слова для широких военных действий. И атаковать флот РФ не стоит задачей организации. И не в целях США развязать ещё одну войну. Так как это всё закончится однозначно: мы больше никогда не увидим ни Собора Парижской Богоматери, ни других привычных для нынешней цивилизации картин. Все это прекрасно понимают», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Корольков.

В то же время США могут пойти на применение силы в Нигере. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев, который прокомментировал заявление Главы Госдепа Энтони Блинкена о поддержке действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в государстве.

Васильев отметил, что США поддерживают действия Франции, и, если последняя решится на вторжения в Нигер, Штаты могут присоединиться.

«Заявление Блинкена явно подчёркивает тот факт, что Соединённые Штаты Америки готовы применить свои вооружённые силы. В какой форме это будет выражено, сказать довольно сложно», — заявил в беседе с «Царьградом» Васильев.

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#сша
#нато
#россия
#политика
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Конгресс США указал Байдену на важность разъяснения помощи Украине
Конгресс призвал Байдена лучше доносить до граждан важность помощи Украине
11 августа 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В конгрессе США усомнились в том, что президент страны Джо Байден хорошо доносит до граждан необходимость помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в конгрессе.
По информации телеканала, в Конгрессе Байдена призвали лучше доносить американцам суть военной и финансовой помощи Украине и проводить больше разъяснительных работ. 

Накануне, CNN провели опрос среди населения страны, чтобы выяснить, поддерживают ли они оказание поддержки Украине. Из числа опрошенных, 55% высказали мнение, что не согласны с действиями США и финансирование Украины нужно прекратить. 

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#сша
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#страны
#мнение
#байден
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МИД РФ: Россия выступает против ядерной войны, но делает все для своей безопасности
11 августа 2023, 17:47

Фото: iStock/iDymax

РФ выступает против начала ядерной войны, а также исходит из того, что в ней не может быть победителей. При этом страна делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны», — подчеркнули в МИД.

В МИД также отметили, что в Московской декларации договоренности имеют политический характер, и процедура их расторжения или международным правом не регулируется.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «возможным и вероятным» ядерный апокалипсис, как один из сценариев тотального цивилизационного противостояния России и стран Запада. Медведев уверен, что сложившийся сейчас конфликт России и «англосаксонского мира» будет очень долгим и тяжелым, и продлится десятилетия. 

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#мид
#страны
#ядерное оружие
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