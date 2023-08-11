Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ

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Власти Киева рассматривают отмену безвизового режима с Израилем. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
Несмотря на осложнение отношений, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал важность для сраны сохранения тесных контактов между государствами.
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Анастасия Крестьянова