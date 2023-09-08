Киевские власти отвергли предложение папы Римского в посредничестве в конфликте

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Посредничество папы Римского Франциска по Украине невозможно, потому что он занимает «пророссийскую» позицию, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 канал».
На Всероссийской встрече католической молодежи папа Римский призвал россиян не забывать о своем наследии, чем вызвал максимально негативную реакцию у проукраинских последователей.
По мнению Подоляка, глава католической церкви не может играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, «если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».
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«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
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Евгения Парфентьева