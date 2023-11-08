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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом», об этом написал в своём Telegram-канале.
«И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии», - прокомментировал ситуацию Медведев.
По мнению политика, «киевско-кишинёвский «рахит» достаточно быстро высосет все соки из Европы, поскольку будет очень сильно зависит от неё финансово. После этого, произойдёт дискредитация евро, а уже после - тотальное ослабление Европейского союза, подытожил Медведев.
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