Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Ким Чен Ын в свою очередь поблагодарил Путина за теплый прием и приглашение посетить Россию, несмотря на занятость. Главы государств осмотрят космодром «Восточный», а затем проведут переговоры.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на космодром «Восточный». Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 августа на поезде с официальным визитом. Он покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР.
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«Рад вас видеть. Как вы добрались?», - Путин лично поприветствовал своего коллегу.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на космодром «Восточный». Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 августа на поезде с официальным визитом. Он покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР.
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Элина Позднякова