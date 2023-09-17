Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

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По информации северокорейского радио «Голос Кореи», лидер КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу провели обмен мнениями относительно укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности.
В сообщении указывается, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили текущие военно-политические события на региональном и международном уровнях. Они также поделились конструктивными взглядами на вопросы, связанные с дальнейшим укреплением тактического и стратегического сотрудничества, а также вопросами взаимного обмена и сотрудничества между вооруженными силами обеих стран в области обороны и обеспечения государственной безопасности.
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