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Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО

Ким Чен Ын: Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО
28 сентября 2023, 01:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, что Япония, Южная Корея и США фактически создали «азиатскую версию НАТО», передает ТАСС.
По его словам, формирование «трехстороннего военного союза» между этими странами привело к появлению «азиатской версии НАТО», что, по его мнению, служит главной причиной возникновения конфликтов и агрессии. Ким Чен Ын также назвал это партнерство «самой серьезной угрозой».

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#нато
#кндр
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Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
28 сентября 2023, 00:52

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден признал, что он не имеет готового плана для предотвращения шатдауна (остановка работы правительства). Он выразил неуверенность в отношении возможных действий, которые он мог бы предпринять для предотвращения этой ситуации.
«Если бы я знал, что делать, я бы уже это сделал», — сказал американский лидер.
Следует отметить, что возможный шатдаун может произойти к 1 октября.

Ранее агентство Moody’s предупредило, что потенциальная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга страны. Шатдаун может случиться, если не будут приняты законопроекты о годовом финансировании правительственных органов, которые находятся на рассмотрении.

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#сша
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#лидер
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Санкции Запада помогли России развить промышленность, заявил Ульянов
Ульянов: западные санкции стали мощным стимулом для развития авиапрома в РФ
28 сентября 2023, 00:48

Фото: istock / syahrir maulana

Западные санкции оказывают мощное воздействие на развитие различных секторов российской промышленности, включая авиационную отрасль, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
«Западные санкции служат сильным стимулом для быстрого развития разнообразных сегментов российской промышленности, включая авиационную отрасль. В будущем, авиационная промышленность будет ориентирована на использование отечественных компонентов. К 2030 году Россия планирует производить более 140 ближнемагистральных самолетов, используя собственные технологии», - заявил Ульянов.
После начала спецоперации России на Украине, Запад усилил санкционное давление на Россию. В результате этого, нарушение логистических цепочек привело к увеличению цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Официальные заявления из Москвы подчеркивали, что Россия готова справиться с этим санкционным давлением, которое Запад оказывает на страну уже несколько лет и продолжает ужесточать.

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#топливо
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#промышленность
#технологии
#нарушение
#запад
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Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма
28 сентября 2023, 00:42

Фото: iStock/Vladone

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте будут считаться искренними, если Канада поддержит резолюцию Российской Федерации в Генеральной Ассамблее ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников.
Полянский также отметил, что в прошлом году Канада, вместе с Германией, Италией и Японией, проголосовала против этой резолюции. Он подчеркнул, что в ноябре станет видно, действительно ли правительство Трюдо готово исправить данную ситуацию.

Ранее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады. На церемонии, посвященной визиту президента Украины Владимира Зеленского, был представлен Ярослав Хунек, которого называли ветераном борьбы против русских. Однако позднее выяснилось, что Хунек был бывшим бойцом добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, состоявшей из украинских националистов.

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Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы РФ
#правительство
#запрет
#регионы
#парламент
#полянский
#рф
#канада
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Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы РФ
28 сентября 2023, 00:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы запрете на выезд ряда чиновников в новые российские регионы без специального согласования. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идёт о Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

«Нет, я оставляю это без комментариев», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля. Так Песков 

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#чиновники
#запрет
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Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады
Трюдо назвал приглашение украинского эсэсовца на заседание ужасной ошибкой
27 сентября 2023, 18:52

Фото: iStock/tovovan

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. Об этом Трюдо сказал, выступая в парламенте.
Сообщается, что выступление Трюдо сопровождалось неодобрительным гулом законодателей. В свою очередь премьер-министр Канады сказал, что это было надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима.

Ранее лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента. Пуальевр подчеркнул, что Трюдо не стоит перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает.

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#лидер
#запад
#украина
#парламент
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Навального на год перевели в единое помещение камерного типа
27 сентября 2023, 18:45

Фото: istock /

Алексея Навального на один год перевели в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
Навальный рассказал, что это связано с его неисправимостью. Он также добавил, что ЕПКТ является самой строгой мерой наказания из возможных в колониях всех видов.

Он также добавил, что ему сообщили о переводе в ЕПКТ сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Напомним, что апелляционную жалобу отклонили и признали приговор о 19 годах колонии законным.

В августе политика Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению по шести статьям Уголовного кодекса. Навальный обвиняется в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

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Политолог Бондаренко объяснил ошибку Украины: «поляки пришли в бешенство»

Северная Корея выдворит американского солдата-перебежчика Кинга

#приговор
#политика
#навальный
#суд
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Политолог Бондаренко объяснил ошибку Украины: «поляки пришли в бешенство»
27 сентября 2023, 17:57

Фото: iStock/alexis84

Политолог Юрий Бондаренко заявил, что польский народ пришел в бешенство, когда украинский лидер Владимир Зеленский начал обвинять Польшу. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Бондаренко, поляки недовольны тем фактом, что украинцы возомнили себя богами Европы. 

«Поляки мечтают, чтобы им сыпались всевозможные плюшки, блага и всевозможные компенсации за то, что их угнетали, геноцидили, уничтожали, травили, давили, трагедии устраивали в Катыни, ещё где-то. А какая трагедия без монетизации? Это вообще не трагедия, а Бог знает что», — приводит слова политолога Царьград.

Бондаренко отметил, что вся Польша устала от наглого и вызывающего поведения украинцев. Он добавил, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России.

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#трагедия
#конфликт
#заявление
#компенсации
#польша
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Северная Корея выдворит американского солдата-перебежчика Кинга
27 сентября 2023, 14:13

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

В КНДР приняли решение выслать американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга.
Северная Корея, завершив расследование обстоятельств незаконного проникновения на территорию страны американского солдата Трэвиса Кинга, решила выслать военнослужащего. 

«Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики», - передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
Рядовой Кинг признал, что незаконно проник на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, потому что ему были отвратительны бесчеловечные издевательства и расизм в американской армии. По его словам, он утратил иллюзии насчёт американского общества. 

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#солдаты
#кндр
#сша
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Стало известно имя будущего замминистра МО Украины
New Voice: Командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы МО Украины
27 сентября 2023, 13:49

Фото: iStock/krblokhin

Пост первого заместителя министра обороны Украины может занять командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, об этом сообщает New Voice со ссылкой на источники в украинском правительстве.
«Днем 25 сентября Умеров (глава МО Украины) был у Владимира Зеленского на Банковой (офис Зеленского) и утверждал финальный список кандидатов. Министр обороны рассматривал кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева на позицию своего первого заместителя», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации NV, список кандидатов на остальные должности также предварительно готов, однако, отдельные позиции в нем могут измениться непосредственно в день назначения. 

Ранее китайский обозреватель Сюй Хуань заявил, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова – это плата президента Владимира Зеленского перед Западом за провал в контрнаступлении ВСУ.

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