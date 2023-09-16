Ким Чен Ын оставил послание на корабле «Маршал Шапошников»

Фото: kremlin
Председатель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.
В ходе его посещения фрегата руководство Северной Кореи ознакомили с возможностями данного вооружения. Также отметили, что «Маршал Шапошников» недавно прошел модернизацию.
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«После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Ким Чен Ын был приглашен в кают-компанию, где предложили оставить запись в книге почетных посетителей», — доложили в Министерстве обороны РФ.
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Екатерина Шмакова