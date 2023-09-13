Ким Чен Ын: Отношения с РФ являются приоритетными для КНДР

Фото: сайт Кремля
Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для его страны отношения с Россией являются приоритетными.
«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул Ким Чен Ын.
Он также заявил, что поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.
Читайте также:
Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»
Ким Чен Ын поддержал спецоперацию РФ на Украине
Элина Позднякова