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Ким Чен Ын поддержал спецоперацию РФ на Украине

13 сентября 2023, 09:19
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине.

«Действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма», - заявил лидер КНДР в рамках переговоров с Путиным.

Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран. Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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#переговоры
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Ким Чен Ын: Отношения с РФ являются приоритетными для КНДР
13 сентября 2023, 09:27

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для его страны отношения с Россией являются приоритетными.
«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также заявил, что поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.

Напомним, переговоры Путина и Ким Чен Ына проходят при участие делегаций обеих стран на космодроме «Восточный» в Амурской области.

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Ким Чен Ын поддержал спецоперацию РФ на Украине
#россия
#отношения
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Министр ВВС США призвал готовиться к возможной войне с Китаем
13 сентября 2023, 09:24

Фото: istockphoto/ffikretow

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл предупредил, что КНР наращивает свою вооруженную мощь. Он призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем.
В интервью изданию The Hill он заявил, что задача американцев — сдерживать эту возможную войну, но следует быть готовым к ней в случае, если она случится. Министр также добавил, что необходима реформа Военно-космических сил, без чего вполне реальным становится угроза поражения в военном конфликте. Кендалл полагает, что такой конфликт может начаться в том случае, если военного потенциала США окажется недостаточно для сдерживания «китайской агрессии» в отношении Тайваня.

По словам министра ВВС, Китай наращивает военную мощь по двум основным направлениям: укрепляются вооруженные силы, предназначенные для противодействия авианосцам, нанесения ударов по аэродромам и другим объектам, имеющим критически важное значение. А также совершенствуется служба стратегической поддержки для достижения доминирования в космосе и киберпространстве. Китай уже более 20 лет оптимизирует свои силы для того, чтобы одержать верх над Соединенными Штатами в западной части Тихого океана, заключил Кендалл.

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#китай
#министр
#интервью
#служба
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Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций
13 сентября 2023, 08:42

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран.
«Уважаемый господин Председатель! Я очень рад Вас вновь видеть и принимать в России – на этот раз, как мы и договорились, на нашем космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь и Вам, и Вашим коллегам это интересно», - обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Ранее Путин встретился с  Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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#встреча
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#государство
#кндр
#путин
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Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией в попытках сохранить свою гегемонию
13 сентября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/donfiore

Причина конфликта на Украине связана не только с Россией. Это не в последнюю очередь касается самих Соединенных Штатов, которые, убрав могущественного конкурента, пытаются сохранить привычный и удобный им однополярный мир.
Такое мнение высказал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала. Он считает, что США, которые называет «американской империей», видят, что та ситуация, когда Россия и Китай были не так сильны, а, следовательно, Вашингтон мог свободно диктовать свою волю всему миру, отступает. Америке нужна победа над Россией, чтобы вернуть себе роль мирового гегемона, делает вывод обозреватель.

Никсон также отметил, что американские власти наблюдают сейчас подъем как великих держав — Китая и России, так и региональных государств, таких, как Иран, Бразилия, Венесуэла, Саудовская Аравия. США не могут не видеть в этом угрозу своей гегемонии, своему контролю над миром. В Вашингтоне видят, что многие государства предпочитают в настоящее время заключать экономические и политические соглашения с Пекином или Москвой. Поэтому, чтобы сохранить удобны им однополярный мир, США необходимо «убрать Россию» с мировой арены, заключил журналист.

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#мнение
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#иран
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Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
13 сентября 2023, 07:49

Фото: РИА новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет КНДР строить спутники, именно для этого он совместно с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным прибыл на космотдром «Восточный» в Амурской области.
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», - рассказал Путин журналистам.

По его словам, делегации КНДР будут показаны новые объекты. Глава государства также добавил, что он сможет обсудить все вопросы с Ким Чен Ыном, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Времени для этого достаточно, отметил российский лидер.
 
Ранее Путин встретился с  Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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#космос
#сотрудничество
#лидер
#кндр
#путин
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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»
13 сентября 2023, 07:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


«Рад вас видеть. Как вы добрались?», - Путин лично поприветствовал своего коллегу.

Ким Чен Ын в свою очередь поблагодарил Путина за теплый прием и приглашение посетить Россию, несмотря на занятость. Главы государств осмотрят космодром «Восточный», а затем проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на космодром «Восточный». Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 августа на поезде с официальным визитом. Он покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР.

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#лидер
#кндр
#путин
#переговоры
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Путин прибыл на космодром «Восточный»
13 сентября 2023, 06:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром «Восточный». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Строительство космодрома «Восточный» началось  в соответствии с указом Путина в 2012 году. Первый пуск с него прошел 28 апреля 2016 года.

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#россия
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В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ
Правительство ФРГ предупредили о последствиях конфискации автомобилей россиян
13 сентября 2023, 06:39

Фото: iStock/JARAMA

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предупредили о возможных контрмерах со стороны Москвы в ответ на систематическое изъятие автомобилей российских граждан, въезжающих в Евросоюз (ЕС). Обращение парламентариев к правительству было обнародовано, и информацию о нем получило агентство «Лента.ру».
Запрос немецких депутатов связан с серией случаев конфискации автомобилей с российскими номерами, которые происходили с июля 2023 года. Действия немецких таможенных служителей начались еще до официального объявления санкционной политики Еврокомиссии 8 сентября, когда подтвердились правила изъятия личных автомобилей граждан России, въезжающих в ЕС.

Запрос был направлен правительству Германии от имени депутатов бундестага Ойгена Шмидта, Кая Готтшалька, Йорна Кеннига и Геррита Хюи, представляющих партию АдГ. В своем заявлении они ссылались на решение ЕС о санкциях, в соответствии с которым «товары, приносящие России значительный доход и поддерживающие действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине, запрещены к прямой или косвенной покупке, импорту из России в ЕС или экспорту из ЕС в Россию».

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#финляндия
#товары
#правила
#ес
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Правительство Японии ушло в отставку
Kyodo: правительство Японии во главе с Кисидой в полном составе ушло в отставку
13 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/e-crow

Японское правительство в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на решение премьер-министра Фумио Кисиды.
Следующим этапом для Кисиде будет встреча с руководителем партии «Комэйто», которая является партнером Либерально-демократической партии в правящей коалиции, Нацуо Ямагути, чтобы обсудить создание нового кабинета. После этого новое правительство будет сформировано, и его состав будет утвержден императором Японии Нарухито в рамках специальной церемонии.

Состав нового кабинета будет включать изменения в 13 из 19 министерств, при этом 11 из них будут заняты новыми лицами. Отмечается, что в этом новом составе правительства будет пять женщин, что составляет максимальное количество женских назначений сравнимое с предыдущим правительством Синдзо Абэ.

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