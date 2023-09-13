Ким Чен Ын поддержал спецоперацию РФ на Украине

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Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине.
«Действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма», - заявил лидер КНДР в рамках переговоров с Путиным.
Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран. Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.
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