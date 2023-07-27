Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, очень напоминающие американские дроны. Такая информация следует из фотографий ЦТАК.
25 июля военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. 27 июля Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Внимание Шойгу особенно привлекли два образца БПЛА, фотографии которых представлены в полёте, что указывает на то, что КНДР разработала и уже провела их испытания.
Согласно данным южнокорейского агентства Рёнхап, один из беспилотников похож на американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper. При этом другой идентичен разведывательному RQ-4 Global Hawk, что их можно спутать. По предварительным данным, для создания этих БПЛА была использована информация, полученная от хакеров.
Читайте также:
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений
Внимание Шойгу особенно привлекли два образца БПЛА, фотографии которых представлены в полёте, что указывает на то, что КНДР разработала и уже провела их испытания.
Читайте также:
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений
Элина Позднякова