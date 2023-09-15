Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Комсомольск-на-Амуре осмотрел российские авиационные заводы и насладился демонстрационным полетом истребителя Су-35. Об этом говорится в сообщении правительства.
Уточняется, что северокорейского лидера сопровождает вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Таким образом, Ким Чен Ын смог увидеть инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Кроме того, он посетил площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».
Ранее стало известно, что поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Лидер КНДР отправился на авиазавод.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
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«На городском железнодорожном вокзале инженерной столицы Дальнего Востока его приветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Лидер КНДР отправился на авиазавод.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
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Элина Позднякова