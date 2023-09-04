Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре

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Глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
«По словам американских чиновников и чиновников из союзных стран, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.
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Евгения Парфентьева