Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

Фото: сайт Кремля
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы, сообщает РИА Новости.
Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.
Когда поезд подошёл к станции, на перроне появился лимузин. Сразу после этого Ким Чен Ын вышел из бронепоезда, спустился по пандусу и поздоровался со встречающей делегацией. Школьники приветствовали северокорейского лидера троекратным «Мансе!», что аналогично «Ура!» на корейском языке. После короткой встречи Ким Чен Ын отправился в свой автомобиль, и кортеж покинул территорию станции.
Преподаватель математики Евгения Шелупайко сопровождающая детей, рассказала журналистам, что все присутствующие на встрече — школьники в возрасте 12-14 лет, большинство из них отличники или хорошисты. Она также отметила, что администрация Артема выбрала их школу для этой встречи, и они гордятся этой возможностью. Шелупайко уточнила, что новая учебная программа включает в себя изучение нового иностранного языка, корейского, и в школе № 7 уже ожидают преподавателя этого языка.
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Когда поезд подошёл к станции, на перроне появился лимузин. Сразу после этого Ким Чен Ын вышел из бронепоезда, спустился по пандусу и поздоровался со встречающей делегацией. Школьники приветствовали северокорейского лидера троекратным «Мансе!», что аналогично «Ура!» на корейском языке. После короткой встречи Ким Чен Ын отправился в свой автомобиль, и кортеж покинул территорию станции.
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Артем Кузьмин