Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде с официальным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Путин устроит официальный прием в честь Ким Чен Ына в ходе переговоров. На встрече лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество между Россией и КНДР в различных областях, региональную ситуацию, а также международные вопросы.
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Элина Позднякова