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Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом

12 сентября 2023, 15:53
Фото: РИА Новости/Александр Сафронов

Фото: РИА Новости/Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде с официальным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уже в ближайшее время состоится официальная встреча лидера КНДР с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Путин устроит официальный прием в честь Ким Чен Ына в ходе переговоров. На встрече лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество между Россией и КНДР в различных областях, региональную ситуацию, а также международные вопросы.

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Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына
Глава Минприроды Козлов заявил, что встретил Ким Чен Ына
12 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов заявил, что встретил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который прибыл с визитом в Россию.
Козлов подчеркнул, что встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

Ранее сообщалось, что бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север.

В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году.

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Довыборы в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу выиграл Михаил Ждан
12 сентября 2023, 15:36

Фото: Единая Россия

Единоросс Михаил Ждан победил на довыборах в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу. Соответствующее решение опубликовал Мособлизбирком.
С 8 по 10 сентября в Пушкинском избирательном округе Подмосковья проходили дополнительные выборы депутата Мособлдумы. В них в статусе самовыдвиженца участвовал руководитель исполкома пушкинской «Единой России» Михаил Ждан. Партия оказывала кандидату поддержку. В итоге Ждан набрал 64,71% голосов. 
«Михаил Александрович хорошо зарекомендовал себя, будучи депутатом муниципального Совета Пушкинского городского округа. Деятельность в областном парламенте требует ещё большей отдачи, поскольку увеличивается география работы, а значит и количество наказов, которые нужно реализовывать в округе», – сказал спикер Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.
Сам Михаил Ждан, комментируя результаты голосования заявил, что сегодня команда партии объединена одной целью – выполнением народной программы.
«Благодарю всех жителей округа, которые проявили активную позицию, неравнодушие и приняли участие в голосовании! Признателен всем, кто поддержал мою кандидатуру на выборах. Спасибо команде, которая помогла достойно провести предвыборную кампанию. У нас одна большая цель – полное выполнение народной программы «Единой России», которая содержит чёткий перечень наших жителей», – заявил политик.
В Единый день голосования в Московской области проходили выборы губернатора региона, выборы в местные Советы депутатов на 10 территориях и довыборы в Мособлдуму. По данным Мособлизбиркома, «Единая Россия» одержала уверенную победу.

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В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России
Подоляк назвал западные санкции против России фикцией
12 сентября 2023, 15:28

Фото: iStock/AlexLMX

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что введенные Западом против РФ санкции – это не более чем фикция. Об этом Подоляк сообщил в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко.
Подоляк считает санкции Запада против России «фикцией» по причине того, что «более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском российском рынке». 

Напомним, ранее сообщалось, что OFAC обнародовал новый список санкций в отношении России. Из физических лиц под ограничения попали 46 человек. Также Великобритания внесла дополнения в российский санкционный список. Санкции распространятся на несколько публичных компаний, банки и членов совета директоров госкомпаний.

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ЕС исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова
12 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/designer491

Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России. Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. 

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Финляндия не запретила въезд в страну на российских автомобилях
12 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/naumoid

Финляндия пока не присоединилась к рекомендации Евросоюза, согласно которой россияне больше не могут въезжать на территорию страны на автомобилях, чьи номера зарегистрированы в РФ. Об этом заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала Пиа Сариваара.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.

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#страны
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#евросоюз
#посольство
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Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины
Шмыгаль: Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна
12 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/alexis84

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Об этом Шмыгаль написал в социальной сети X.
Шмыгаль отметил, что Киев придерживается своих обязательств по праву ВТО. Он также добавил, что Украина дорожит поддержкой польского народа, однако при нарушении торгового права Киев будет вынужден обратиться в арбитраж ВТО.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение. Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.

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#фрг
#импорт
#польша
#ес
#киев
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Замминистра энергетики Мочальников заявил о проблемах европейцев из-за отказа от угля РФ
12 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил, что европейцы устроили себе серьёзные проблемы после отказа от российского угля.
А вот российская угольная промышленность, по его словам, смогла достойно выдержать санкционное давление. Компании смогли адаптироваться к новым условиям и найти новых партнёров.

«На состоянии отрасли позитивно отразился рост мировых цен. Отказавшись от российского угля, европейцы устроили себе проблемы. Их политика вызывала дефицит сырья, что привело к удорожанию энергоресурса на глобальном рынке», — пояснил в беседе с RT Мочальников.

При этом, Запад уже признаё1т и то, что ошибался по поводу военных сил России, недооценивая её. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

«Мы сейчас видим заявления, что, мол, «мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили значение роли кустарников на передовой» и т.д. То есть это очевидное признание их собственных ошибок», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Рожин.

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#политика
#промышленность
#компании
#запад
#экономика
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Клишас рассказал о подготовке поправок в закон о выборах президента
12 сентября 2023, 14:20

Фото: РИА Новости / Совет Федерации РФ

Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) «точечно работают» над поправками в закон о выборах президента РФ. Масштабные изменения не планируются, заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — приводят слова сенатора ТАСС.
По словам председателя, крупных преобразований в законе о выборах президента России не будет, поправки примут осенью. 

Выборы президента пройдут в третье воскресенье марта 2024 года, Владимир Путин будет принимать решение о своей кандидатуре в выборах президента не раньше конца 2023 года. 

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#рф
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Кореевед Воронцов назвал напряжённой обстановку в России и КНДР
Кореевед Воронцов раскрыл, зачем Шойгу собирается в КНДР
12 сентября 2023, 13:57

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

В переговорах президента России Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны РФ Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее западные СМИ сообщали, что лидеры стран могут обсуждать поставки вооружения.
Кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил, что разговоры о поставках вооружения – это спекуляция Запада. Эксперт рассказал «Радио 1», что у России и КНДР есть и другие темы для обсуждения.
«Ситуация тревожная и на корейском полуострове, и в России, — у нас идёт открытый военный конфликт, у них тоже нарастает напряжённость, всё находится на грани конфликта. Так что не только дипломатам, но и военным есть что обсудить», — сказал Воронцов.
По словам эксперта, КНДР стала для России партнёром в политическом, экономическом и военном плане. Это одна из немногих стран, которая поддерживает Москву на международной арене.
«На политическом уровне у нас полное единство мнений, солидарность, Ким Чен Ын нас активно поддерживают с начала специальной военной операции. Корея – одна из немногих стран, которая голосуют против резолюций в отношении России в генассамблеи ООН. Там громко говорят, что это США развязали конфликт», — заметил Воронцов.
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#конфликт
#кндр
#россия
#ким чен ын
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