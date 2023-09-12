Ким Чен Ын прибыл в Россию

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении агентства.
Также в статье напомнили, что Ким Чен Ын покинул свою страну 10 сентября. Его сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии КНДР, правительства и вооруженных сил.
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Элина Позднякова