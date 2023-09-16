Радио1
Главная / Новости / Политика/ Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке

Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке

Во Владивостоке лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица»
16 сентября 2023, 15:33
Фото: istockphoto / Stephen Anthony Rohan

Фото: istockphoto / Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом рассказало Минприроды в своем телеграм-канале.
К публикации также приложены кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

Также, на мероприятии присутствовали председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.


Лидер Северной Кореи приехал в Приморье утром 16 сентября. В ходе визита его накормили ухой и палтусом на груше. Также он попробовал авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.

Читайте также:

Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье.

Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней.

Ким Чен Ын оставил послание на корабле «Маршал Шапошников».

#россия
#губернатор
#сотрудничество
#посол
#кадры
#лидер
#кндр
#переговоры
#послание
Читайте нас в
Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном 17 сентября культуру, туризм и спорт
16 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Виталий Аньков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в воскресенье, 17 сентября, запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
Отмечается, что стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере. Кожемяко подчеркнул, что все участники переговоров заинтересованы в том, чтобы «эти отношения были развиты на высоком уровне».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.

Читайте также:

Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней

Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

#россия
#комплекс
#сотрудничество
#посол
#отношения
#кндр
Читайте нас в
Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству Турции в НАТО
Эрдоган: Швеция пока не выполнила обещания, данные Турции по членству в НАТО
16 сентября 2023, 14:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются. Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.
Эрдоган подчеркнул, что решение останется за турецким парламентом.

«Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом», — пояснил турецкий президент.

Напомним, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

Читайте также:

Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности

Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО

В Турции планируют обсудить заявку Швеции в НАТО

#президент
#турция
#парламент
#нато
#швеция
Читайте нас в
Польша запретит въезд легковых российских автомобилей
Польша с 17 сентября запретит въезд легковых российских автомобилей
16 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/delray77

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Об этом Каминьский сообщил журналистам.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

Читайте также:

Россиянам запретили въезд в Евросоюз на личных автомобилях

Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами 16 сентября

В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях

#автомобили
#запрет
#страны
#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
Читайте нас в
Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин
Депутат бундестага Шмидт направил властям ФРГ вопросы о запрете въезда машин
16 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto / photosvit

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт направил главам Германии 11 вопросов о запрете въезда машин. Об этом он сообщил РБК.
По его словам, изначально он задавал правительству Германии мелкие единичные вопросы, однако в ответ получал только отписки. Поэтому, он принял решение отправить подробное обращение в конце августа. Шмидт отметил, что власти Германии взяли паузу и пообещали вернуться с ответом в конце сентября. 
 
Шмидт отметил, что на данный момент наглядно видно несоответствие текста и рекомендаций Еврокомиссии, которые были озвучены. По его мнению, ФРГ ответит на его письмо, делая акцент на этих рекомендациях. 

Читайте также: 

Шольц раскрыл, чем вызваны проблемы в экономике Германии. 

Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине. 

Итоги G20 говорят о крахе мирового господства Запада. 
#итоги
#фрг
#шольц
#запрет
#германия
Читайте нас в
Шольц раскрыл, чем вызваны проблемы в экономике Германии
Шольц связал проблемы в экономике Германии с падением экспорта
16 сентября 2023, 14:15

Фото: IStock/macky_ch

Появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. ОБ этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передаёт Bloomberg.
По словам представителя европейской страны, на экономическую картину в Германии влияют также высокая инфляция и рост цен на энергоносители. По его словам, цены на газ и электричество выросли в два-три раза по сравнению с показателями на конец февраля 2020 года. 

Шольц также отметил, что усугубляет ситуацию нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии.

Читайте также: 

Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине

СМИ: США не объявят о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского

В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского
#электричество
#газ
#цены
#инфляция
#шольц
#германия
Читайте нас в
Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней
16 сентября 2023, 13:55

Oleksii Liskonih

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в РФ проявляет большое внимание к стране. Об этом посол сообщил журналистам.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын очень заинтересован различными аспектами сотрудничества России с КНДР. Он также подчеркнул, что основные направления для обсуждений были определены во время встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. 

Ким Чен Ын также посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.

Читайте также:

Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

Ким Чен Ын оставил послание на корабле «Маршал Шапошников»

#школы
#комплекс
#ученики
#лидер
#кндр
#рф
#послание
#шойгу
Читайте нас в
Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху
16 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/9parusnikov

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом Эрдоган сообщил на брифинге перед вылетом в США на ГА ООН.
Турецкий лидер также заявил о своем намерении осудить встречу с Алиевым. Эрдоган отметил, что ответа пока не последовало.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.

Путин также сообщил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись». 

Читайте также:

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин

Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»

#владимир путин
#президент
#мид
#заявление
#армения
#лидер
#азербайджан
Читайте нас в
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года
16 сентября 2023, 13:10

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Запрет на импорт зерна из Украины в Словакию будет действовать до конца года. Об этом сообщило правительство республики.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. 

Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.

Читайте также:

ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран

Зеленский пообещал ответить «соседям, которые нарушают правила ЕС»

СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной

#ночь
#украина
#сми
#запрет
#правила
#план
#ограничения
#меры
#комиссия
#импорт
#польша
#ес
#венгрия
#словакия
#киев
#ек
Читайте нас в
Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался говорить о сроках боевых действий на Украине
16 сентября 2023, 10:57

Фото: kremlin

Германия и дальше будет поддерживать Украину и поставлять вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако представитель европейского государства отказался прогнозировать, сколько продлятся боевые действия.
В интервью газете Welt am Sonntag Шольц заявил, что «украинцы могут быть уверены в поддержке». Однако канцлер не стал подробно останавливаться и на теме ракет Taurus, которые Украина хотела бы получить от Германии.
«Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия. Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение», – отметил Шольц (цитата по ТАСС).
Читайте также: 

СМИ: США не объявят о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского

В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского

ABC News: США готовы отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMC
#украина
#интервью
#шольц
#германия
#спецоперация
Читайте нас в
Достижения.рф