Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке

Фото: istockphoto / Stephen Anthony Rohan
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом рассказало Минприроды в своем телеграм-канале.
К публикации также приложены кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.
Также, на мероприятии присутствовали председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Лидер Северной Кореи приехал в Приморье утром 16 сентября. В ходе визита его накормили ухой и палтусом на груше. Также он попробовал авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.
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Дана Игумнова