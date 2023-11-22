Ким Чен Ын рассказал, какую информацию даст Северной Корее запущенный спутник

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Запущенный КНДР военный разведывательный спутник предоставит стране возможность издали наблюдать за противником.
А также при необходимости наносить по нему удар, сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Накануне Корейская Народно-Демократическая Республика запустила ракету с разведывательным спутником. Об этом сообщили представители береговой охраны Японии.
Известно, что КНДР уведомляла Японию о планах запустить свою первую разведывательную ракету в период с 22 ноября по 1 декабря, но случилось это на день раньше заявленного срока.
Подобных случаев ранее не происходило, и северокорейские военные всегда проводили запуски ракеты строго в указанные сроки.
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Накануне Корейская Народно-Демократическая Республика запустила ракету с разведывательным спутником. Об этом сообщили представители береговой охраны Японии.
Подобных случаев ранее не происходило, и северокорейские военные всегда проводили запуски ракеты строго в указанные сроки.
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Мария Фирсова