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Ким Чен Ын рассказал, какую информацию даст Северной Корее запущенный спутник

Ким Чен Ын: Спутник даст возможность издалека наблюдать за противником
22 ноября 2023, 12:21
Фото: iStock/DedMityay

Фото: iStock/DedMityay

Запущенный КНДР военный разведывательный спутник предоставит стране возможность издали наблюдать за противником.
А также при необходимости наносить по нему удар, сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Накануне Корейская Народно-Демократическая Республика запустила ракету с разведывательным спутником. Об этом сообщили представители береговой охраны Японии.


Известно, что КНДР уведомляла Японию о планах запустить свою первую разведывательную ракету в период с 22 ноября по 1 декабря, но случилось это на день раньше заявленного срока.

Подобных случаев ранее не происходило, и северокорейские военные всегда проводили запуски ракеты строго в указанные сроки.

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#кндр
#ракета
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#япония
#новости
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Главы МИД ОДКБ согласовали общие подходы к безопасности Евразийского региона
22 ноября 2023, 19:23

Фото: iStock/iDymax

Главы МИД стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли и подписали ряд документов, в том числе об обеспечении безопасности Евразии, об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания организации в Минске.
«По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности», - прокомментировал ситуацию Алейник.

По его словам, члены ОДКБ согласовали порядка 20 документов, в числе которых заявление об обеспечении безопасности Евразийского региона, а также решение об обеспечении безопасности ОДКБ в информационной среде. 

Алейник также отметил, что в ходе заседания был принят и целый ряд документов, касающихся безопасности членов организации, которые обсудят на завтрашней сессии.

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#заявление
#безопасность
#документы
#мид
#белоруссия
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Воробьёв раскрыл важнейшую функцию партии «Единая Россия»
22 ноября 2023, 19:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию – работает в диалоге с жителями и держит на контроле ключевые проекты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Красногорске на XXVIII Конференции Московского областного регионального отделения партии.
Участники подвели итоги работы в 2023 году, обсудили главные задачи на предстоящий период. Кроме того, было подписано соглашение с Донецким региональным отделением ЕР о реализации партийного проекта «Старший брат».
«Хотел бы поблагодарить вас и за предвыборную кампанию, и за то, что держите темп, который позволяет нам добиваться результатов. Мы проводим много встреч, видим, что обратная связь бесценна. Надеюсь, что и дальше будем работать так же. Мы должны уметь решать любую проблему. Важно, что и в малом, и в большом нас поддерживает президент – это и капитальный ремонт школ, и строительство нового медицинского центра в Балашихе, и многое другое, что невозможно было бы без его решения», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что партия «Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию – работает в диалоге с жителями и решает их вопросы, держит на контроле ключевые проекты, социально значимые стройки. 
 
Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов, благодаря слаженной командной работе региональное отделение в последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Одно из них – помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей.
«Лидерство «Единой России» – результат каждодневной работы нашей команды на всех уровнях. Жители видят позитивные изменения и доверяют партийцам дальнейшее развитие региона. Мы в очередной раз ощутили это высокое доверие на выборах губернатора Московской области. Андрей Юрьевич Воробьев заручился поддержкой жителей и одержал убедительную победу», – сказал Брынцалов.
Что касается спецоперации, то региональное отделение партии провело уже более 23 тыс мероприятий гуманитарной направленности. 
«Вместе мы собрали и направили свыше 8 тыс тонн гуманитарной помощи. Также регулярно наши предложения поступают в рабочую группу по вопросам СВО под руководством секретаря Генсовета Андрея Турчака», – отметил Брынцалов.
Благодаря «Единой России» в Подмосковье в этом году приняты пять законодательных инициатив в поддержку участников СВО. Среди них – освобождение от уплаты транспортного налога граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и добровольцев. Расширены категории получателей выплаты для семей погибших.
 
На конференции было подписано соглашение о реализации партийного проекта «Старший брат». Его задача – социализация подростков из малообеспеченных и многодетных семей, организация досуговой деятельности, приобщение к здоровому образу жизни, наставничество. Проект стартовал в Жуковском в 2016 году и сейчас охватывает уже свыше 5 тыс детей в Подмосковье. Ежегодно проводится более 400 мероприятий, направленных на помощь и всестороннюю поддержку подопечным. 
 
С прошлого года в «Старшем брате» участвуют дети, отцы которых участвуют в СВО, а также свыше 300 ребят, временно эвакуированных в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Подростки занимаются единоборствами, посещают развлекательные центры, кинотеатры, музеи, градообразующие предприятия.
 
Исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР, заместитель секретаря Донецкого регионального отделения партии Кирилл Макаров отметил, что ДНР постарается сделать всё, чтобы проект развивался ещё более динамично.
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#подмосковье
#московская область
#единая россия
#конференция
#губернатор
#андрей воробьёв
#игорь брынцалов
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«Молятся о быстрой смерти»: В ООН рассказали о ситуации в секторе Газа
Бахус: В секторе Газа молятся о мире или о быстрой смерти
22 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Ситуация в секторе Газа достигла невиданного ранее уровня жестокости, об этом сообщила заместитель генсека ООН по вопросам структуры «ООН-женщины» Сима Бахус на заседании Совбеза организации.
«Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире... если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она не находилась, были такие молитвы», - прокомментировала ситуацию Бахус. 

По её словам, уровень жестокости, который царит сейчас в анклаве, никогда ранее не видело человечество. Ежечасно в Газе умирают по две матери, а ежедневно почти по 200 женщин рожают без воды, анестезии и других необходимых условий. Кесарево сечение также приходится проводить практически в полевых условиях.

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#сектор газа
#роды
#палестина
#смерть
#израиль
#оон
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Сенатор Цеков: «Идеология России — это патриотизм и консервативные ценности»
22 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков поддержал предложение о закрепление в Конституции РФ официальной государственной идеологии.
Он отметил, что идеология Россия заключается в патриотизме и консерватизме.

«Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию РФ более чётких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим начали пару лет назад, надо продолжить её реформирование. Государственная идеология России — это патриотизм и консервативные ценности. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

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#россия
#ценности
#патриотизм
#конституция рф
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Путин: мы должны подумать о прекращении трагедии военных действий
22 ноября 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме ВКС, назвал военные действия трагедией и призвал подумать, как ее прекратить.
«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал Путин.

Он также напомнил, что именно Украина пошла на прекращение диалога, выпустив закон, запрещающий вести мирные переговоры с Россией.

В 2024 году, после выборов президента, могут быть приняты новые стратегические решения и по специальной военной операции, и по экономике. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что речь может идти о возможных переговорах по украинскому конфликту. Однако в беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что это возможно только при обоюдном решении сторон.

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#россия
#трагедия
#военные
#украина
#страны
#путин
#переговоры
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США поставили Польше большую партию установок HIMARS и танков ABRAMS
22 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto/Igor Ilnitckii

Америка поставила Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков ABRAMS.
Об этом рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Крупная поставка военной техники США для Войска польского! В настоящее время в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка - сначала 11 пусковых установок HIMARS», - сообщил Блашак в социальной сети Х.
По его словам, в очереди на разгрузку стоят пусковые установки и танки M1A1 ABRAMS с машинами технического обеспечения M88A2 HERCULES.

Польша заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams. Также Варшава решила дополнительно докупить ещё 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.

Ранее сообщалось, что болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров. Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили.

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#польша
#политика
#военная техника
#новости
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Путин прокомментировал подрыв «Северных потоков»
Путин: подрыв «Северных потоков» актом терроризма
22 ноября 2023, 17:15

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является актом государственного терроризма.
Об этом сказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы», — заявил Владимир Путин. 
К методам такой борьбы можно отнести разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов и акты государственного терроризма, по мнению Владимира Путина. 

По словам президента, вопиющим примером является подрыв газовой системы «Северный поток», которая была проложена по дну Балтийского моря.
 
Ранее сообщалось, что ЦРУ пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на украинские власти. Об этом сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению эксперта, террористический акт на газопроводе спланировали и совершили американские власти, поскольку президент США Джозеф Байден когда-то угрожал России подрывом провода, если ВС РФ войдут на территорию Украины.

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#политика
#владимир путин
#северный поток
#новости
#террористы
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Путин прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной
Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной
22 ноября 2023, 17:14

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин Россия заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Украиной.
«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», - завил Путин в своем выступлении на саммите G20.

Он напомнил, что на Украине был подписан указ, декрет главы государства, согласно которому мирные переговоры с Россией запрещены.

В 2024 году, после выборов президента, могут быть приняты новые стратегические решения и по специальной военной операции, и по экономике. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что речь может идти о возможных переговорах по украинскому конфликту. Однако в беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что это возможно только при обоюдном решении сторон.

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#украина
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#сво
#зеленский
#путин
#переговоры
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Захарова критикует отказ ФРГ от выплат блокадникам нееврейского происхождения
22 ноября 2023, 16:55

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Отказ властей ФРГ производить выплаты участникам обороны Ленинграда и блокадникам нееврейского происхождения неприемлем.
Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», — заявила Мария Захарова. 
Она рассказала, что федеральному правительству Германии российским МИДом было направлено обращение жителей и защитников блокадного Ленинграда. Германию призывали выделить компенсации всем блокадников, несмотря на их происхождение.

«Что, вы думаете, ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу», — сообщила Мария Захарова. 
В октябре 2021 года Германия была согласна предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, которые пережили блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, и ещё двум другим группам, не получившим выплат из ФРГ. 

Всего выплаты выделят 6,5 тысячам человек, по большей части в Израиле, Северной Америке, странах бывшего СССР, а также Западной Европе.

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