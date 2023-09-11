Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию по приглашению Путина

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Лидер КНДР Ким Чен Ын, по приглашению главы РФ Владимира Путина, в ближайшие дни посетит Россию, сообщили в пресс-службе Кремля.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», - прокомментировали ситуацию в Кремле.Ранее в NYT сообщили, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
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Евгения Парфентьева