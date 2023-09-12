Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября

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Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи».
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, чтобы совершить визит в Российскую Федерацию. Его сопровождали высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил», - говорится в официальном сообщении.Также отмечается, что северокорейского лидера провожали зампред госсовета и премьер-министр КНДР Ким Док Хун, а также другие влиятельные представители партии, правительства и вооруженных сил.
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